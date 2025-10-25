Galaxy Z Fold 7: Mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng có đáng giá 2.000 USD? Samsung đã giải quyết gần như mọi vấn đề về phần cứng của điện thoại gập với Galaxy Z Fold 7, nhưng thời lượng pin trung bình và mức giá cao vẫn là rào cản lớn.

Sau nhiều năm cải tiến, Samsung Galaxy Z Fold 7 đã trở thành một phiên bản hoàn thiện đáng kể, khắc phục hầu hết các nhược điểm cố hữu của dòng điện thoại gập. Tuy nhiên, với thời lượng pin chưa đột phá và mức giá lên tới 2.000 USD, câu hỏi đặt ra là liệu đây đã phải là thời điểm để người dùng phổ thông sẵn sàng chuyển sang một chiếc điện thoại gập hay chưa.

Cuộc cách mạng về thiết kế: Mỏng và nhẹ đến bất ngờ

Galaxy Z Fold 7 đã xóa bỏ định kiến về những chiếc điện thoại gập dày và nặng. Với độ mỏng chỉ 8,9mm khi gập lại, thiết bị này chỉ dày hơn iPhone 16 Pro Max khoảng 0,7mm. Đây là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt khi Samsung vẫn trang bị đầy đủ các linh kiện cao cấp và một màn hình phụ.

Quan trọng hơn, trọng lượng của máy đã giảm xuống chỉ còn 217g, nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra. Sự thay đổi này mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái như một chiếc điện thoại thông thường, dù ở trong túi hay trên tay. Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng cũng khiến việc mở máy khó hơn một chút, đòi hỏi người dùng cần thời gian làm quen.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP48. Dù chưa phải là kháng bụi hoàn toàn, đây là một bước tiến so với các thế hệ trước, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Màn hình lớn hơn, trải nghiệm trọn vẹn hơn

Cả hai màn hình trên Galaxy Z Fold 7 đều được nâng cấp. Màn hình ngoài giờ đây có kích thước 6,5 inch với tỷ lệ tương tự một chiếc smartphone tiêu chuẩn, giúp các thao tác sử dụng khi gập máy trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Người dùng không còn bị buộc phải mở màn hình trong cho hầu hết các tác vụ.

Trong khi đó, màn hình chính bên trong được mở rộng lên 8 inch, mang lại không gian hiển thị như một chiếc máy tính bảng mini. Nếp gấp trên màn hình vẫn còn nhưng đã được cải thiện đáng kể, trở nên rất khó nhận thấy cả khi nhìn và khi vuốt chạm. Chất lượng hiển thị của cả hai màn hình đều ở mức đỉnh cao với tần số quét 120Hz, màu sắc sống động và độ sáng cao.

Hiệu năng mạnh mẽ và phần mềm hoàn thiện

Được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite và 12GB RAM, Galaxy Z Fold 7 mang lại hiệu năng mượt mà trong mọi tác vụ, từ đa nhiệm, chơi game đến sử dụng các tính năng Galaxy AI. Giao diện One UI 8 trên nền tảng Android hoạt động ổn định và quen thuộc, tập trung vào sự hoàn thiện thay vì giới thiệu các tính năng đột phá.

Tuy nhiên, phần mềm của Samsung vẫn có thể học hỏi từ các đối thủ, đặc biệt là về khả năng đa nhiệm. Các tính năng như "Open Canvas" của Oppo/OnePlus cho phép tận dụng không gian màn hình lớn một cách hiệu quả hơn. Một điểm cần lưu ý là do khung máy mỏng, thiết bị có xu hướng nóng lên nhiều hơn so với các thế hệ trước khi xử lý tác vụ nặng.

Hệ thống camera: Vừa đủ dùng

Samsung đã mang đến một sự cân bằng cho hệ thống camera của Z Fold 7. Máy được trang bị camera chính 200MP tương tự như trên Galaxy S25 Ultra, cho chất lượng hình ảnh tổng thể tốt. Tuy nhiên, các camera phụ lại không ấn tượng bằng. Camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP (zoom quang 3x) chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Camera selfie đã được cải thiện khi cả camera ở màn hình trong và ngoài đều có độ phân giải 10MP, thay thế cho camera ẩn dưới màn hình có chất lượng kém ở thế hệ trước. Nhìn chung, hệ thống camera của Z Fold 7 là chấp nhận được, nhưng không phải là điểm mạnh nhất khi so sánh với các flagship khác trên thị trường.

Thời lượng pin: Gót chân Achilles của Z Fold 7

Điểm yếu lớn nhất trên Galaxy Z Fold 7 chính là thời lượng pin. Samsung đã ưu tiên thiết kế mỏng hơn thay vì tăng dung lượng pin, do đó máy vẫn giữ viên pin 4.400 mAh như các thế hệ trước. Trong điều kiện sử dụng thực tế, máy có thể trụ được một ngày với khoảng 4-5 giờ sáng màn hình, một con số không mấy ấn tượng trong năm 2025.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi tốc độ sạc vẫn bị giới hạn ở mức 25W, khá chậm so với tiêu chuẩn hiện nay. Với một thiết bị có thời lượng pin khiêm tốn, tốc độ sạc chậm là một nhược điểm đáng kể.

Sự vắng mặt của S Pen: Một sự đánh đổi cần thiết?

Sau bốn thế hệ, Samsung đã quyết định loại bỏ hỗ trợ bút S Pen trên Galaxy Z Fold 7. Lý do được đưa ra là do nhu cầu người dùng không cao và quan trọng hơn là để có không gian cho thiết kế mỏng hơn. Đây được xem là một sự đánh đổi hợp lý để đạt được một thiết bị gọn nhẹ và hoàn thiện hơn về mặt vật lý, dù có thể gây thất vọng cho một bộ phận nhỏ người dùng trung thành.

Mức giá và kết luận

Galaxy Z Fold 7 là chiếc điện thoại gập tốt nhất mà Samsung từng tạo ra, giải quyết được hầu hết các vấn đề về phần cứng mà người dùng phàn nàn trong nhiều năm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn còn đó: mức giá 2.000 USD. Đây là một con số rất lớn, khiến Z Fold 7 khó tiếp cận được với người dùng phổ thông.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại gập hoàn thiện nhất trên thị trường và không bận tâm về giá cả cũng như thời lượng pin, Galaxy Z Fold 7 là lựa chọn hàng đầu. Nhưng đối với phần lớn người dùng, mức giá và thời lượng pin vẫn là những yếu tố khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng.