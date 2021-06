Gần 1.000 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi 2021 ở Nghệ An

Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thư ký Hội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tổ chức đoàn kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) tiếp sức mùa thi năm 2021 trên địa bàn thành phố Vinh. Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn.

Trao quà cho các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường Huỳnh Thúc Kháng - TP. Vinh. Ảnh: Thu Hương Trao quà cho các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường Lê Viết Thuật - TP. Vinh. Ảnh: Thu Hương Trực tiếp đến các điểm "Tiếp sức mùa thi" ở Thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, động viên và đánh gia cao sự nỗ lực, chủ động, chu đáo của các đội TNTN. Đồng thời mong muốn các đội hình TNTN tiếp sức mùa thi tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình giúp các thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ sáng sớm, các đội thanh niên tình nguyện đã có mặt ở các điểm thi để làm các bước như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay...phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Các tình nguyện viên tiến hành đo thân nhiệt cho các thí sinh. Ảnh: Thu Hương Phát nước miễn phí, động viên tinh thần các thí sinh. Ảnh: Thu Hương Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021 do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức với các hoạt động chính như: Tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tổ chức ôn thi cho các thí sinh, bữa cơm miễn phí; xe lai miễn phí, tư vấn phòng chống dịch Covid-19... góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.

Hoạt động "Tiếp sức mùa thi" còn là môi trường để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng./.