Thứ Hai, 6/10/2025
Pháp luật

Gần 4.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

PV 06/10/2025 16:49

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho gần 4.000 học sinh, giáo viên tại các điểm trường: Trường THCS Hưng Dũng, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 và Trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

Các em học sinh tại Trường THCS Hưng Dũng tham gia phần giao lưu hỏi đáp. Ảnh: PV

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông trong học sinh, giáo viên; đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, nhất là với lứa tuổi học sinh cấp 2 và cấp 3 - những đối tượng bắt đầu có nhu cầu sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PV

Thông qua các hình thức sinh động như tuyên truyền trực tiếp, giao lưu hỏi đáp, trình diễn kỹ năng… Chương trình đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ các em học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trao các phần quà Trung thu cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: PV

Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh cũng trao tặng gần 50 suất quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Không chỉ là món quà vật chất, đó còn là sự quan tâm, khích lệ để các em tự tin học tập và lan tỏa tình yêu thương.

