Xã hội

Gần 500 học sinh Nghệ An nhận học bổng vượt khó

Hồ Hòe 10/09/2025 19:25

Trong hai ngày 9 và 10/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan) tổ chức chương trình trao học bổng vượt khó năm 2025 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 21 xã trên địa bàn tỉnh.

ảnh hồ hòe
Ông Hoàng Trọng Thủy – Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam trao thưởng cho các học sinh đạt giải các cuộc thi. Ảnh: Hồ Hòe

Theo đó, 495 em học sinh cấp tiểu học, THCS và THPT đã được nhận học bổng với mức hỗ trợ từ 600.000 đến 800.000 đồng/suất, cùng nhiều phần thưởng khích lệ dành cho học sinh khá, giỏi, đạt giải trong học tập và học sinh chuyển cấp.

Ngoài học bổng, mỗi em còn được trao một túi sách trị giá gần 400.000 đồng gồm nhiều đầu sách, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này gần 740 triệu đồng.

ảnh 1
Trao tặng học bổng và quà cho học sinh tại 2 xã Vân Tụ và Bạch Hà. Ảnh: Hồ Hòe

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: đo chiều cao, cân nặng, thu phiếu tình hình học tập đối với các em nhận học bổng dài hạn, thu tranh vẽ để in thiệp cảm ơn nhà tài trợ, gặp mặt và chụp ảnh cho 18 học sinh mới.

Ban tổ chức cũng hướng dẫn thủ tục để học sinh lớp 12 tiếp tục được nhận hỗ trợ khi trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề.

ảnh 5
Niềm vui của học sinh khi được nhận quà. Ảnh: Hồ Hòe

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Trọng Thủy - Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam nhấn mạnh: “Những suất học bổng này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho các em học sinh nghèo mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khẳng định bản thân. Zhi Shan Foundation cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An trong các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em trong thời gian tới".

Trong nhiều năm qua, Zhi Shan Foundation đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An triển khai nhiều chương trình thiết thực. Trong đó, dự án học bổng vượt khó là một hoạt động nổi bật, góp phần tiếp sức cho học sinh nghèo vững bước đến trường và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

