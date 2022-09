Gần 900 vận động viên tham gia Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022 có sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ 42 đơn vị, trong đó có 41 ngân hàng và 1 đoàn vận động viên đại diện cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Tối 13/9, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đây là Hội thao truyền thống của ngành Ngân hàng Nghệ An và luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia đông đủ của các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng trên địa bàn, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành, là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trau dồi sức khoẻ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành.

Đồng thời, cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022 có sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ 42 đơn vị, trong đó, có 41 ngân hàng và 1 đoàn vận động viên đại diện cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu ở 4 bộ môn, bao gồm: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng đá.

Tại lễ khai mạc, đại diện các vận động viên đã hứa quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Các đồng chí trong tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực và đúng luật để góp phần vào sự thành công của hội thao./.