Gặp mặt các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động quê Nghệ An tại Hà Nội

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Nghệ An có 596.000 người tham gia Quân đội qua các thời kỳ, 45.000 người tham gia TNXP, 15.000 người tham gia dân công hỏa tuyến. Tỉnh có 6.000 Lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa. Toàn tỉnh có 45.000 liệt sỹ, 40.000 thương binh, 1.200 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt tính đến nay Nghệ An có 130 sỹ quan được phong cấp tướng (cả Quân đội và Công An).