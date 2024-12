Thời sự Gặp mặt các tướng lĩnh, anh hùng quê hương Nghệ An tại Hà Nội Sáng 15/12, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh, anh hùng quê hương Nghệ An.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Doãn Hợp -nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng hơn 50 tướng lĩnh, anh hùng là người con quê hương Nghệ An.

Gắn kết tình yêu quê hương

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 và các tướng lĩnh, anh hùng đến tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và các tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu - nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng, truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua 80 năm, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, viết nên truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang; được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, tặng cho danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi sức khỏe Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Phạm Bằng

Sau 35 năm thực hiện ngày hội Quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân đóng vai trò nòng cốt, đã phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân, với các cấp, các ngành, các địa phương đạt được những thành tựu quan trọng xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị - tinh thần; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng đã ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An với nhiều tấm gương sáng của các chí sĩ yêu nước, anh hùng cách mạng, tướng lĩnh qua nhiều thế hệ.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Theo thống kê, tổng số người Nghệ An tham gia quân đội qua các thời kỳ là gần 600.000 người; tham gia thanh niên xung phong là 45.000 người; tham gia công dân hỏa tuyến là 160.000 người.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh Nghệ An có tới 45.000 liệt sĩ; 56.000 thương binh; 2.885 Mẹ Việt Nam anh hùng; 75 Anh hùng Lực lượng vũ trang; 6.000 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; hơn 130 sĩ quan cấp tướng trong quân đội và công an.

Thiếu tướng Cao Tiến Phiếm - nguyên Trợ lý Tổng Bí thư, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Thiếu tướng Cao Tiến Phiếm, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, Anh hùng Lao động Thái Hương... đã phát biểu, chia sẻ, ôn lại kỷ niệm quá trình chiến đấu, cống hiến của bản thân; đồng thời khẳng định vai trò, giá trị của quê hương với những người con Nghệ An và nhấn mạnh trách nhiệm của người con Nghệ An với quê hương.

Tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với các thế hệ đi trước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ phấn khởi, xúc động, tự hào khi được tham dự buổi gặp mặt các tướng lĩnh, anh hùng quê hương Nghệ An tại Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi găp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh truyền thống lịch sử cách mạng, địa linh nhân kiệt của quê hương Nghệ An là rất đáng tự hào, qua nghe trao đổi, ôn lại truyền thống của quân đội và quê hương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm thấy tự hào với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Đóng góp vào truyền thống anh hùng đó có những người con của quê hương Nghệ An, trong đó có các tướng lĩnh, anh hùng dự buổi gặp mặt hôm nay.

Từ giai đoạn tiền cách mạng với tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh "đứng đầu dậy trước", góp phần tạo nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Nghệ An là hậu phương lớn, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến với tinh thần "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần "chiến trường đi không tiếc đời xanh", "xe chưa qua, nhà không tiếc", quân và dân Nghệ An cùng với dân tộc đã làm nên chiến thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn, cảm ơn trước sự đóng góp, cống hiến của các thế hệ đi trước, trong đó có các tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An đã tạo nên được nền tảng cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Các tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận và nỗ lực phấn đấu, Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút FDI, an sinh xã hội.

Năm 2024, tỉnh đã tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, những dự án trọng điểm; được Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực, động lực cho sự phát triển tỉnh thời gian tới. Đặc biệt, Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An lần thứ 2 được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Các tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong kết quả đó có đóng góp tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân là những người con Nghệ An dành cho quê hương; đồng thời mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục ủng hộ để tỉnh phấn đấu phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh đặt mục tiêu sẽ tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, phấn đấu tăng trưởng ở mức 2 con số; phấn đấu tiếp tục duy trì các kết quả tích cực, vị thế trong thu ngân sách, thu hút đầu tư, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm.

Các tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với tinh thần quê hương Xô viết anh hùng. Nghệ An sẽ là một trong những tỉnh đóng góp có trách nhiệm, tích cực vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghệ An đang tập trung thực hiện có kết quả, có kết quả cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh với tinh thần, quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất. Trên cơ sở đó, tạo ra động lực mới, khí thế mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp cho biết, tại Thành phố Hà Nội có 62 tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An, trong đó có 9 Trung tướng, 46 Thiếu tướng, 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang và 2 Anh hùng Lao động.

Buổi gặp mặt là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với những công lao của những quân nhân Nghệ An trong các cuộc kháng chiến. Đây cũng là dịp tôn vinh những người có công với quê hương Nghệ An trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và các tướng lĩnh, anh hùng người Nghệ An chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng



"Dù mang trong mình đầy đủ tố chất khiêm tốn của người lính chiến, chúng ta có quyền đặt tay lên ngực và nói rằng, chúng ta là thế hệ vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thế hệ vàng của dân tộc Việt Nam anh hùng và thế hệ vàng của quê hương Nghệ An yêu dấu", Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp khẳng định.