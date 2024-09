Xã hội Gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024 Các em là những đại biểu có thành tích xuất sắc, đại diện cho hơn 500.000 các em đội viên trên toàn tỉnh tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II năm 2024.

Chiều 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024.

Dự chương trình có các đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2024 tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội Việt Nam.

Tại đây, các đại biểu sẽ đại diện tiếng nói cho hơn 500.000 bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh tham gia thảo luận, góp ý vào hai chủ đề chính thức của phiên họp gồm: “Phòng chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em” và “Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thông qua hoạt động giúp các em thiếu nhi phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức các vấn đề về trẻ em. Đồng thời, các em sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội. Thông qua đó tạo động lực để các em rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước, xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm 2024 trình bày những vấn đề, nội dung mình quan tâm tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Đồng đội Trung ương, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An đã gửi hồ sơ thiếu nhi tham gia xét chọn đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024. Từ đây, Hội Đồng đội Trung ương đã chọn 6 đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II.

Các em là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 500.000 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giải đáp, chia sẻ với các đại biểu "nhí" nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau khi chọn cử 6 đại biểu, các em đã được tham gia 2 lớp tập huấn do Hội Đồng đội Trung ương tổ chức. Qua đó đã được tập huấn các nội dung chuyên đề gồm: Giới thiệu tổng quan về Quốc hội; Kỹ năng tổng hợp, phát biểu ý kiến; Pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; Phòng chống tác hại thuốc lá và đảm bảo quyền trẻ em; Kỹ năng gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trẻ em; Kỹ năng trao đổi thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí.

Các đại biểu Nghệ An tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" năm 2024 và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn và các thầy cô giáo, huyện - thành đoàn tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã trao đổi, trang bị cho các đại biểu nhiều kiến thức quan trọng.

Trong đó nhấn mạnh về vai trò đại biểu Quốc hội; trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; trang bị cho các đại biểu về nhận thức, kỹ năng của một đại biểu Quốc Hội. Đặc biệt là kỹ năng mà một đại biểu Quốc hội cần có để trình bày ý kiến tại kỳ họp Quốc hội được các em hết sức quan tâm. Thông qua đó, đã tiếp thêm sự tự tin cho các "đại biểu nhí" trước khi tham gia phiên họp này./.