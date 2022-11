Gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 10/11, Báo Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập (10/11/1961-10/11/2022) và trao giải Ảnh, video clip “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 11.

Về phía lãnh đạo Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập.

Cùng dự có các lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An qua các thời kỳ. Trước khi diễn ra buổi tọa đàm, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An tổ chức Lễ Dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác tại Phòng Truyền thống của Báo Nghệ An.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam, người sáng lập và đặt nền móng cho báo chí cách mạng nước nhà, toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An nguyện hứa ra sức học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của Đảng và nhân dân.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã gửi lời cảm ơn, sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, những người làm báo trong cơ quan Báo Nghệ An.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo Nghệ An, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên khẳng định, lịch sử báo chí Nghệ An mãi khắc ghi dấu ấn vô cùng quan trọng - ngày 11/10/1961 Tỉnh ủy Nghệ An có quyết định cho ra đời tờ báo “Nhân Dân Nghệ An” - nay là Báo Nghệ An.

Trong chặng đường vẻ vang, các thế hệ người làm Báo Nghệ An đã đồng hành cùng quê hương, đất nước. Báo Nghệ An đã trở thành công cụ quan trọng của Đảng, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào Nghị quyết.

“Bất cứ giai đoạn nào các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An vẫn là những cây bút đầy trách nhiệm làm cho tờ báo xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An ngày càng đạt được nhiều tin yêu của độc giả. Báo Nghệ An phát huy danh hiệu Anh hùng Lao động đơn vị thời kỳ đổi mới, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao” - Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên nhấn mạnh.

Vui mừng thông tin về những đổi mới, Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên cho biết: Hiện ấn phẩm báo in có nhiều đổi mới, trong năm 2022 có 8 chuyên mục mới, báo điện tử Nghệ An có 29 chuyên mục, trong có 10 chuyên mục mới ra đời.

Báo Nghệ An luôn coi nâng cao chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu. Đặc biệt, dấu ấn ngày 28/5/2022, Báo Nghệ An ra mắt giao diện mới hiện đại. Sự thay đổi chính là trăn trở “đi tắt đón đầu” của tập thể Báo Nghệ An, với quyết tâm đổi mới để xứng đáng với truyền thống, bề dày của các thế hệ đi trước dày công vun đắp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Báo Nghệ An chú trọng phát triển đa phương tiện, đa nền tảng số như: YouTube, Fanpage, Tik Tok. Trong đó, kênh YouTube Báo Nghệ An là 1 trong 5 kênh YouTube của các tờ báo điện tử có lượt xem trung bình mỗi video cao nhất; trang Fanpage Báo Nghệ An đạt tích xanh. Trong năm 2022, Ban Truyền hình Báo Nghệ An được thành lập.

Kết quả đó đã khẳng định Báo Nghệ An không ngừng ứng dụng không gian số, nền tảng mạng xã hội để góp phần định hướng thông tin trên không gian số, trong kỷ nguyên số để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển phồn vinh của quê hương, đất nước; góp công, góp sức trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đến nay, Báo Nghệ An đã trở thành cơ quan báo chí sản xuất đa phương tiện, với đầy đủ ấn phẩm báo chí trên các nền tảng hiện đại. Báo Nghệ An từng bước khẳng định là một trong những địa chỉ truyền thông đáng tin cậy.

Đặc biệt, tháng 7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua đề án phát triển toàn diện Báo Nghệ An gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027 có tính đến năm 2030. Ngày 29/10, Ban Thường vụ thông qua phương án tự chủ của Báo Nghệ An. Đây là cơ sở tiền đề cho Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới, phát triển.

Cùng với nỗ lực đổi mới nâng cao trong hoạt động chuyên môn, Báo Nghệ An đã tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội như: Tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022; thăm, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ xã nghèo Xiêng My (Tương Dương) - đơn vị được Báo nhận giúp đỡ.

Đặc biệt Báo Nghệ An đã kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ gần 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An bị thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Đồng chí Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm theo dõi, đồng hành, hỗ trợ của các thế hệ đi trước để góp phần xây dựng Báo Nghệ An ngày càng phát triển hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong không khí thân tình, ấm áp, tại cuộc tọa đàm các thế hệ người làm Báo Nghệ An cùng nhau ôn lại truyền thống đáng tự hào của tờ báo Đảng. Nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm quý giá của các thế hệ người làm báo là lãnh đạo, những cây viết xuất sắc trong nhiều giai đoạn vẫn còn nung nấu ngọn lửa “nghề” và còn nhiều đóng góp trao truyền cho thế hệ hôm nay.

Dịp này, Đảng uỷ, Ban Biên tập khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập cơ quan; khen thưởng nhóm tác giả đạt Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Vì Sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Đảng ủy, Ban Biên tập cũng khen thưởng các cháu là con của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An có thành tích xuất sắc trong học tập./.