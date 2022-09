Gây gổ, đánh nhau giữa nhóm nam thanh niên ở thành phố Vinh, 1 người nguy kịch

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành công điện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Truy quét nạn săn bắt, bẫy chim trời ở Diễn Châu; Hơn 400 vận động viên tham gia giải đua xe đạp Cửa Lò mở rộng lần thứ nhất... là những nội dung đáng quan tâm trong ngày 11/9.

(Baonghean.vn) - Ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký Công điện số 18/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

(Baonghean.vn) - Nhà thơ Trần Quang Quý sinh ngày 2/1/1955 tại xã Xuân Lộc, Phú Thọ; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993. Ông đã qua đời vào lúc 11 giờ sáng 10/9 tại nhà riêng, do bị mắc bệnh ung thư dạ dày, hưởng thọ 67 tuổi. Tưởng niệm một nhà thơ dành trọn đời cho sự nghiệp thi ca, Báo Nghệ An đăng tải bài viết của nhà phê bình văn học Hoàng Thuỵ Anh về "đường bay khác biệt" của cố nhà thơ Trần Quang Quý - đường bay hướng về hồn quê bằng sự thăng hoa của chuỗi/hệ thống động từ độc lập. Những động từ này góp phần bộc lộ tình yêu làng quê riêng khác của thơ ông.

(Baonghean.vn) - Dù Sông Lam Nghệ An thi đấu chưa ổn định nhưng huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn xác định mục tiêu tốp 3 của mùa giải đầu tiên cầm quân dự V.League 2022. Đối với những người am hiểu nội tình Sông Lam Nghệ An thì hiểu rằng nếu lọt vào tốp 5 đã là một thành công, vấn đề nằm ở chỗ khác.