Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/10/2025: Lập đỉnh, xuất khẩu hướng tới mốc 9 tỷ USD Giá cà phê hôm nay 15/10 ở mức 113,700 - 114,600 đồng/kg, tăng nhẹ từ 600 đến 700 đồng/kg. Giá cà phê tiến sát cột mốc xuất khẩu 9 tỷ USD trong năm 2025

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,700 - 114,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,600 đồng/kg, tăng nhẹ 600 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113,700 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh, ngành cà phê Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong xuất khẩu nông sản năm 2025.

Nhờ giá quốc tế ở mức kỷ lục và sản lượng trong nước ổn định, xuất khẩu cà phê năm nay dự kiến đạt hơn 1,6 triệu tấn, tương đương 9 tỷ USD. Con số này vượt xa kỷ lục 5,62 tỷ USD của năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, chúng ta đã xuất khẩu gần 1,24 triệu tấn, thu về 7 tỷ USD. Nhờ đó, cà phê đã chính thức vượt qua rau quả, trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị lớn nhất.

Giá bán cà phê cũng liên tục tăng cao. Giá bình quân tháng 9 đạt 5.700 USD/tấn, đưa mức giá trung bình cả chín tháng lên 5.655 USD/tấn, cao hơn 45,2% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Thành công này đến từ sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành. Việt Nam không chỉ bán cà phê thô mà đang đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu như cà phê rang xay và hòa tan, mặt hàng có giá trị gia tăng cao gấp nhiều lần.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4555 USD/tấn, giảm 0,11% (5 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,31% (14 USD/tấn), lên 4481 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,27% (12,6 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 397,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,41% (8,85 US cent/pound), đạt 375,8 US cent/pound.

Từ đầu tháng 8, Mỹ đã áp thuế 50% lên cà phê Brazil do quan hệ song phương căng thẳng. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil, nếu Mỹ không dỡ bỏ thuế, xuất khẩu cà phê Brazil sang Mỹ sẽ tiếp tục giảm. Dù vậy, ông vẫn lạc quan trước những dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Theo Cecafé, do ảnh hưởng của thuế quan, Mỹ không còn là thị trường lớn nhất của cà phê Brazil. Trong tháng 8, lượng cà phê Brazil xuất sang Mỹ đã giảm tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm Brazil đạt kỷ lục xuất khẩu. Tình hình vẫn chưa cải thiện khi tính đến ngày 19/9, số lượng này tiếp tục giảm thêm 20% so với tháng trước.

Ông Ferreira, Giám đốc điều hành của Tristao Trading, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Brazil, khẳng định: “Nếu mức thuế này vẫn được duy trì, xuất khẩu cà phê sang Mỹ chắc chắn sẽ còn tiếp tục giảm”.