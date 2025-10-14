Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/10/2025: Kỳ vọng giá tăng Giá cà phê hôm nay 14/10 ở mức 113,000 - 114,000 đồng/kg, nhiều nông hộ vẫn kỳ vọng giá tiếp tục tăng trong thời gian tới. Robusta đang được ưa chuộng hơn Arabica

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4560 USD/tấn, tăng 1,79% (80 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,66% (73 USD/tấn), lên 4464 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 2,28% (8,5 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 381,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,02% (7,2 US cent/pound), đạt 363,55 US cent/pound.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chỉ số giá cà phê toàn cầu (I-CIP) trong tháng 9 đạt mức trung bình 324,6 US cent/pound, tăng 9,3% so với tháng 8 và cao hơn 25,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 5, dù vẫn thấp hơn đỉnh 354,3 US cent/pound được ghi nhận hồi tháng 2.

Giá cà phê arabica Brazil dẫn đầu đà tăng với mức tăng mạnh 11,3%, đạt 374,9 US cent/pound. Arabica Colombia và các loại arabica khác cũng tăng lần lượt 10,1% và 9,3%, đạt trung bình 403,8 và 400,2 US cent/pound. Riêng robusta ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, khoảng 5,9%, tương đương 210,9 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê tiếp tục biến động mạnh. Tại ICE London, giá robusta tăng 8,9%, đạt 197,6 US cent/pound. Còn trên ICE New York, giá arabica bật tăng tới 11,5%, lên 366,3 US cent/pound. Sự chênh lệch giữa hai sàn tiếp tục mở rộng thêm 14,7%, đạt mức 168,8 US cent/pound trong tháng 9.

Theo ICO, chỉ số giá cà phê toàn cầu tăng mạnh trong nửa đầu tháng 9, đạt đỉnh 360,7 US cent/pound vào ngày 15/9, sau đó giảm nhẹ vào cuối tháng. Tính đến ngày 30/9, giá chốt phiên ở mức 314,6 US cent/pound, cũng là ngày kết thúc niên vụ cà phê 2024–2025.

Diễn biến này cho thấy giá cà phê thế giới đang trong giai đoạn biến động lớn, với nguồn cung thắt chặt tại các quốc gia sản xuất chủ lực như Brazil và Colombia, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng ở nhiều khu vực. Xu hướng giá cà phê tăng có thể kéo dài sang đầu quý IV nếu thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến mùa thu hoạch mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,000 - 114,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 114,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 113,000 đồng/kg.

Trong nước, giá cà phê hiện đang dao động quanh mức 113,800 đồng/kg, và nhiều nông hộ vẫn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Dù mức giá này được đánh giá là tương đối tốt so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của người trồng cà phê.

Trước đó, trong vụ thu hoạch vừa qua, giá cà phê từng duy trì ổn định quanh ngưỡng 130.000 đồng/kg trong một thời gian dài, giúp bà con đạt lợi nhuận cao.

Theo chu kỳ sản xuất, mùa thu hoạch cà phê của Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 1 năm sau, với cao điểm rơi vào tháng 11 và 12. Thời điểm hiện tại, nông dân mới bắt đầu thu hoạch tỉa, chủ yếu bán cà phê tươi cho các đại lý để phơi sấy, chuẩn bị cho giai đoạn thu chính vụ.

Thông thường, khi bước vào vụ thu hoạch rộ, giá cà phê có xu hướng giảm do nguồn cung tăng mạnh. Tuy nhiên, năm nay thị trường có nhiều tín hiệu khác biệt. Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể giữ vững hoặc tăng nhẹ, nhờ loại Robusta đang được ưa chuộng hơn Arabica vì giá thấp hơn và nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất lớn bị hạn chế.

Theo nhận định của giới phân tích, giá cà phê trong nước trong tuần này nhiều khả năng vẫn duy trì dao động trong khoảng 110,000 - 116,000 đồng/kg, tùy theo từng khu vực và biến động của tỷ giá USD/VND. Dù thị trường có phần chững lại, đây được xem là giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi ngày tăng nóng kéo dài.