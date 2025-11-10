Chọn chuyên mục Giá nông sản 11/10/2025: Giá lúa gạo, sầu riêng, heo hơi, cao su, cà phê, hồ tiêu Giá nông sản hôm nay 11/10/2025: Cập nhật thông tin giá cả mặt hàng nông sản: Giá lúa gạo, cà phê, heo hơi giảm, giá cao su, sầu riêng bật tăng, hồ tiêu giữ giá.

Giá lúa gạo hôm nay 11/10: Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giảm

Giá lúa gạo trong nước ổn định

Tại An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động 7.800 - 7.900 đồng/kg. Gạo OM 5451 giảm 50 đồng xuống còn 8.100 - 8.200 đồng/kg. Gạo IR 504 và CL 555 có giá quanh mức 8.100 - 8.250 đồng/kg, trong khi OM 18 giữ ở mức cao hơn, từ 8.500 - 8.600 đồng/kg.

Với gạo thành phẩm, OM 380 được giao dịch ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg, còn IR 504 dao động 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo vẫn đi ngang. Gạo Nàng Nhen là loại có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Đài Loan dao động quanh 20.000 đồng/kg, Jasmine từ 16.000 - 18.000 đồng/kg, trong khi gạo thường phổ biến ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Nàng Hoa, Sóc Thái, gạo Nhật hay gạo trắng thông dụng đều duy trì mức giá ổn định quanh 16.000 - 22.000 đồng/kg.

Giá lúa tươi tại ĐBSCL cũng không biến động đáng kể. Lúa Đài Thơm 8 và OM 18 dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa IR 50404 từ 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 vẫn cao hơn, đạt 6.000 - 6.200 đồng/kg, còn OM 308 giữ ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu khu vực châu Á

Theo Reuters, giá gạo của Thái Lan trong tuần này giảm xuống mức thấp nhất trong gần 18 năm, còn gạo Ấn Độ rơi xuống mức yếu nhất hơn 9 năm do nhu cầu sụt giảm và nguồn cung dồi dào. Biến động tiền tệ cũng góp phần làm giá chịu áp lực.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào bán 340 USD/tấn - thấp nhất kể từ tháng 11/2007. Nguồn cung năm nay dồi dào nhờ thời tiết thuận lợi, nhưng giá khó phục hồi vì người mua chỉ mua lượng cần thiết. Đồng baht tăng giá cũng khiến xuất khẩu nước này gặp khó khăn.

Ở Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được bán ở mức 340 - 345 USD/tấn, giảm mạnh so với 358 - 365 USD/tấn của tuần trước, còn gạo trắng 5% tấm dao động 360 - 370 USD/tấn. Một số nhà xuất khẩu cho biết sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước khiến giá tiếp tục giảm, trong khi đồng rupee yếu càng làm thị trường chịu thêm áp lực.

Tại Bangladesh, chính phủ nước này đã phê duyệt mua 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ với giá 359,77 USD/tấn thông qua đấu thầu quốc tế, nhằm bình ổn giá lương thực trong nước giữa bối cảnh thị trường ngũ cốc toàn cầu biến động mạnh.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam giữ nguyên ở mức 440 - 465 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm giảm nhẹ 1 USD xuống còn 374 - 378 USD/tấn. Thị trường giao dịch trầm lắng do nhu cầu yếu, đặc biệt là Philippines - một trong những khách hàng lớn nhất của Việt Nam - vẫn đang tạm ngừng nhập khẩu.

Tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 483.000 tấn gạo, giảm 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu đạt 6,9 triệu tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ, tương ứng kim ngạch 3,5 tỷ USD.

Giá tiêu hôm nay 11/10: Giá trong nước giữ ở mức cao

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu ở Đắk Lắk được thu mua ở mức 148.000 đồng/kg, tương đương ngày hôm qua. Gia Lai giữ giá 146.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ổn định ở mức 148.000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, TP.HCM và Đồng Nai đều ghi nhận giá 149.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Bình Phước dao động quanh mức 147.000 đồng/kg.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giữ ở mức 6.200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching của Malaysia đạt 9.500 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động trong khoảng 6.600 - 6.800 USD/tấn tùy loại 500 g/l hoặc 550 g/l.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10.088 USD/tấn, giảm 0,31%. Tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ mức 12.500 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ổn định quanh 9.250 USD/tấn.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu hồ tiêu đạt gần 1,3 tỷ USD - tương đương cả năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.773 USD/tấn, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp trong ngành cho biết giá tiêu tăng nhờ nguồn cung toàn cầu sụt giảm và nhu cầu mạnh từ các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và khu vực Trung Đông. Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là nhà cung cấp hồ tiêu hàng đầu thế giới.

Giá cà phê hôm nay 11/10: Quay đầu giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước ngày 11/10 ghi nhận xu hướng giảm tại các khu vực Tây Nguyên sau nhiều phiên duy trì ở mức cao. Mức giảm trung bình khoảng 500 đồng/kg, đưa giá thu mua dao động trong khoảng từ 113.600 đến 114.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hiện ở mức 114.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Ở Gia Lai, giá giảm tương tự, giao dịch quanh mốc 114.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, mức giá giảm 400 đồng/kg, xuống còn 113.600 đồng/kg. Riêng khu vực Đắk Nông cũ đang thu mua ở mức cao nhất cả nước, đạt 114.500 đồng/kg, cũng giảm nhẹ 500 đồng/kg so với phiên trước.

Hiện giá cà phê trong nước vẫn duy trì trên 110.000 đồng/kg, gần gấp ba so với cách đây hai năm. Tuy nhiên, mức giá cao khiến doanh nghiệp phải huy động nguồn vốn lớn hơn cho thu mua và sản xuất. Việc tạm nộp thuế giá trị gia tăng trong khi ngân hàng hạn chế cho vay cũng khiến dòng tiền bị thắt chặt, tạo áp lực lên các đơn vị xuất khẩu.

Trên sàn London, giá robusta giao tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.480 USD/tấn, giảm 88 USD/tấn, tương đương 1,92%. Hợp đồng giao tháng 1/2026 giảm 81 USD/tấn, xuống còn 4.391 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá Arabica tiếp tục lao dốc. Hợp đồng tháng 12/2025 giảm 4,2 US cent/pound (1,1%), xuống còn 373,05 US cent/lb; hợp đồng tháng 3/2026 giảm 4,05 US cent/pound, còn 356,35 US cent/lb.

Sàn Brazil cũng ghi nhận mức giảm tương tự với hợp đồng Arabica tháng 12/2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%, còn hợp đồng tháng 3/2026 ở mức 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.

Xu hướng giảm giá chung trên các sàn quốc tế đang tác động trực tiếp đến thị trường nội địa, khiến giá cà phê trong nước tạm thời chững lại sau chuỗi tăng kéo dài.

Giá sầu riêng hôm nay 11/10: Bật tăng bất ngờ

Giá sầu riêng ngày 11/10 tăng mạnh tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nhiều kho điều chỉnh lên thêm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Sầu riêng Ri6 ở miền Tây tiếp tục đứng đầu cả nước về mức giá thu mua.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sầu Thái VIP (hàng xuất Đài Loan) dao động quanh mức 120.000 đồng/kg. Loại B có giá 100.000 đồng/kg, còn loại C được thu mua từ 65.000 đến 70.000 đồng/kg.

Sầu Thái loại A duy trì trong khoảng 90.000 - 93.000 đồng/kg, loại B từ 70.000 - 73.000 đồng/kg và loại C khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 loại A tại kho dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, loại B 67.000 - 70.000 đồng/kg, loại C 40.000 - 50.000 đồng/kg. Các giống cao cấp như Musang King được giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg, còn Black Thorn đạt khoảng 220.000 đồng/kg.

Giá sầu Thái VIP loại A tại Đắk Lắk đạt 110.000 - 120.000 đồng/kg, loại B khoảng 95.000 - 100.000 đồng/kg, còn loại C 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại A dao động từ 98.000 - 107.000 đồng/kg, loại B 78.000 - 84.000 đồng/kg. Sầu Thái lỗi được thu mua 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Đối với Ri6, loại A có giá 45.000 đồng/kg, loại B từ 30.000 - 33.000 đồng/kg, loại C thương lượng. Ri6 dạt được thu mua 25.000 đồng/kg, Ri6 kem chỉ 10.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, sầu riêng Thái VIP được mua với giá 115.000 - 120.000 đồng/kg. Loại A khoảng 88.000 - 94.000 đồng/kg, loại B 68.000 - 74.000 đồng/kg và loại C 35.000 - 37.000 đồng/kg.

Sầu Thái dạt có giá dao động 37.000 - 43.000 đồng/kg. Ri6 loại A ở mức 44.000 - 49.000 đồng/kg, loại B 33.000 - 35.000 đồng/kg, loại C thương lượng. Ri6 dạt dao động từ 20.000 - 32.000 đồng/kg, Ri6 kem khoảng 10.000 đồng/kg. Musang King tại đây đạt mức 65.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Thái loại A tại Bình Phước đạt 96.000 - 100.000 đồng/kg, loại B 76.000 - 84.000 đồng/kg. Sầu Thái lỗi loại A được thu mua từ 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Ri6 loại A dao động 42.000 - 50.000 đồng/kg, loại B 25.000 - 30.000 đồng/kg, Ri6 lỗi dao động 17.000 - 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam. Từ khi Trung Quốc mở cửa nhập khẩu chính ngạch theo nghị định thư, xuất khẩu sầu riêng phục hồi mạnh trong tháng 9, đặc biệt nhờ nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, lượng xuất khẩu vẫn giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá heo hơi hôm nay 11/10: Hai miền Bắc - Nam giảm nhẹ

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh. Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên hiện thu mua ở mức 53.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La giảm xuống còn 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Điện Biên giữ giá 53.000 đồng/kg, còn Hà Nội và Hải Phòng vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động từ 52.000 đến 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế cùng giữ mức 52.000 đồng/kg. Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Lắk thu mua ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai có giá thấp nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện đứng đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 11/10 giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Cần Thơ hiện thu mua ở mức 53.000 đồng/kg sau khi giảm nhẹ. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM vẫn duy trì giá cao 54.000 đồng/kg. Đồng Tháp và An Giang giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ, phản ánh cung cầu cân bằng hơn sau thời gian dài giá neo cao. Dự kiến, giá heo hơi có thể tiếp tục biến động nhẹ trong những ngày tới tùy theo nhu cầu tiêu thụ cuối tuần và lượng cung từ các trại chăn nuôi lớn.

Giá cao su hôm nay 11/10: Thị trường thế giới tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 0,3%, đạt mức 67,09 Baht/kg. Tại Nhật Bản, giá trên sàn OSE tăng 0,7%, lên 305 Yên/kg. Ở Trung Quốc, giá cao su giao dịch ở mức 14.485 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,5%.

Tại sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 11/2025 tăng 1,48%, lên mức 171,70 cent/kg.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), thị trường cao su toàn cầu đang chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu, đặc biệt từ Trung Quốc, đang phục hồi mạnh. Lượng tồn kho tại các cảng lớn của Trung Quốc giảm cho thấy mức tiêu thụ gia tăng rõ rệt. Tuy nhiên, mưa nhiều cùng tình trạng thiếu lao động tại các nước sản xuất chính khiến việc khai thác mủ bị gián đoạn, làm nguồn cung ngày càng thắt chặt.

Dự báo của ANRPC cho thấy, sản lượng cao su toàn cầu năm 2025 chỉ tăng nhẹ 0,5%, đạt khoảng 14,89 triệu tấn, trong khi nhu cầu có thể tăng 1,3% lên 15,57 triệu tấn. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường tiếp tục thiếu cung. Riêng trong tháng 8, sản lượng toàn cầu chỉ đạt 1,38 triệu tấn, giảm 0,75% so với tháng trước. Thái Lan - quốc gia sản xuất lớn nhất - đạt 458.800 tấn, giảm 0,43%, còn Malaysia chịu tác động nặng do mưa lớn kéo dài.

Tại Việt Nam, giá cao su được duy trì ổn định. Công ty Cao su Bà Rịa báo giá mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), mủ đông DRC dao động quanh 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng, còn mủ nguyên liệu giữ ở mức 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang thu mua mủ nước trong khoảng 398 - 403 đồng/TSC tùy loại, mủ đông tạp dao động từ 365 - 416 đồng/DRC. Công ty Phú Riềng duy trì giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC và giá mủ nước khoảng 420 đồng/TSC.

Tại Công ty Bình Long, giá mủ nước tại nhà máy được giữ ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, còn tại đội sản xuất là 412 đồng/TSC/kg. Mủ tạp có hàm lượng DRC 60% vẫn được thu mua quanh 14.000 đồng/kg.