Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/6/2025: Giảm 7 tuần liên tiếp Giá cà phê hôm nay 16/6 trong nước nằm ở mức 112,000 - 112,500 đồng/kg, Giá cà phê không thay đổi so với hôm qua. Thị trường cà phê tiếp tục xu hướng giảm giá, đánh dấu tuần thứ 7 liên tiếp giảm giá

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 112,000 - 112,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 112,500 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 112,300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 112,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm giá, đánh dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, điểm tích cực là biên độ giảm đã thu hẹp so với các tuần trước. Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giảm mạnh nhất tuần, mất 1700 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng giá cà phê cùng giảm 1500 đồng/kg.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê cũng đang trong xu hướng giảm, với diễn biến giao dịch tương đối chậm chạp. Một số thương nhân tại vùng trồng cho biết nông dân vẫn chưa sẵn sàng bán ra ở mức giá hiện tại. Nhiều người đang có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu ổn định.

Dữ liệu từ Chính phủ Việt Nam cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 813,000 tấn cà phê, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu lại tăng mạnh 62,3%, đạt 4,7 tỷ USD. Riêng trong tháng 5, khối lượng xuất khẩu đạt 148,000 tấn, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù cơn bão số 1 vừa qua gây mưa lớn, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng trồng cà phê chính của Việt Nam, do không đổ bộ vào đất liền.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng tiếp tục điều chỉnh giảm. Tại sàn giao dịch London, hợp đồng robusta giao tháng 7/2025 chốt tuần ở mức 4.438 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9 giảm mạnh hơn, mất 1,2%, tương đương 52 USD/tấn, còn 4.287 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 giảm 2,3%, tương đương 8,4 US cent/pound, xuống còn 349,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9 giảm 2,7% (9,4 cent/pound), chốt ở mức 346 cent/pound.

Giá cà phê quốc tế tiếp tục chịu áp lực giảm giá trước lo ngại nguồn cung dồi dào từ các quốc gia sản xuất lớn. Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tuần. Tương tự, giá cà phê robusta cũng giảm mạnh, với hợp đồng tháng 7 chạm mức thấp nhất trong bảy tháng.

Áp lực từ nguồn cung tăng cao là nguyên nhân chính khiến giá cà phê suy yếu. Theo báo cáo ngày 19/5 của Cục Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê niên vụ 2025–2026 của Brazil dự kiến đạt 65 triệu bao, tăng 0,5% so với năm trước. Sản lượng của Việt Nam được dự báo tăng 6,9%, lên 31 triệu bao. Vụ thu hoạch đang diễn ra tại Indonesia và sắp tới là Brazil tiếp tục củng cố tâm lý giá giảm trên thị trường quốc tế.

Dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn được đánh giá là phục hồi tốt. Các nhà phân tích kỳ vọng đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tiềm năng cho giá cà phê trong thời gian tới, nhất là khi người tiêu dùng tiếp tục chuộng các sản phẩm chứa caffein.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê vẫn tiếp tục dao động theo xu hướng biên độ hẹp, phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và tốc độ thu hoạch tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.