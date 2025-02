Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/2/2025: Giá cà phê thế giới thiết lập các kỷ lục mới Giá cà phê hôm nay 17/2 trong nước nằm ở mức 129,500 – 131,000 đồng/kg. Tiếp tục tăng 1000 – 1500 đồng/kg so với tuần trước. Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng thiết lập các kỷ lục mới, các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra để chốt lời.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 129,500 – 131,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 131,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 131,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 131,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 129,500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai đang cùng tăng 1,500 đồng/kg so với tuần trước. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức thấp nhất là 129.5000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trên thị trường nội địa đã tăng 5 tuần liên tiếp, với tổng mức tăng 11,000 – 12,000 đồng/kg. Trong những phiên giao dịch gần đây, có thời điểm giá đã chạm mốc 133,000 đồng/kg, tiến sát mức đỉnh lịch sử 134,200 đồng/kg đạt được vào tháng 4/2024.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng tăng mạnh và thiết lập các mốc đỉnh mới trong tuần qua.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 đóng cửa phiên 15/2 ở mức 5.735 USD/tấn, tăng 3,1% (174 USD/tấn) so với cuối tuần trước; hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 2,9% (162 USD/tấn), đạt 5.726 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2025 chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 419,75 US cent/pound, tăng tới 3,8% (15,4 US cent/pound) so với tuần trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 cũng tăng 2,7% (10,7 US cent/pound), chốt ở mốc 407,4 US cent/pound.

Ghi nhận trong tuần qua, giá cà phê arabica đạt mức cao nhất mọi thời đại là 438,9 US cent/pound phiên giao dịch hôm 14/2 và robusta đạt mốc kỷ lục 5.817 USD/tấn hôm 13/2.

Giá cà phê quay đầu giảm do tâm lý chốt lời. Sau khi giá cà phê lập đỉnh kỷ lục trong tuần trước, các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra để bảo toàn lợi nhuận.

Báo cáo mới nhất cho thấy sản lượng cà phê tại Brazil và Việt Nam có thể tăng trở lại trong niên vụ tới, khiến giới đầu cơ điều chỉnh kỳ vọng.

Thêm vào đó, đồng USD mạnh lên cũng tạo áp lực giảm giá lên hàng hóa, trong đó có cà phê.

Mặc dù giá cà phê đang có dấu hiệu điều chỉnh, các chuyên gia nhận định thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do nguồn cung thực tế chưa được cải thiện đáng kể.