Giá cà phê hôm nay 24/4/2025: Tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường

Giá cà phê hôm nay 24/4/2025: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 24/4 trong nước nằm ở mức 129,000 - 129,500 đồng/kg. Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Sản lượng cà phê Brazil năm nay sẽ giảm từ 3% đến 6,4% so với vụ trước do thời tiết khô hạn kéo dài trong năm