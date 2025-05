Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/5/2025: Bật tăng trở lại Giá cà phê hôm nay 28/5 trong nước nằm ở mức 123,200 - 123,900 đồng/kg, Giá cà phê bật tăng trở lại từ 1200 đến 1400 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê Việt Nam đang mất dần tính cạnh tranh khi giá cao hơn khoảng 200 – 250 USD/tấn so với các nước khác

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/5/2025 tại khu vực Tây Nguyên bật tăng trở lại so với hôm qua, dao động trong khoảng 123,200 - 123,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123,900 đồng/kg. Tăng mạnh 1400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123,700 đồng/kg, tăng 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1200 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 123,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1200 đồng/kg và ở mức giá 123,200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện dao động quanh mức 123.000 đồng/kg nhưng rất ít giao dịch diễn ra. Nguyên nhân do giá chưa đủ hấp dẫn nên nông dân vẫn giữ hàng. Phía các nhà nhập khẩu quốc tế cũng không còn nhu cầu thu mua mạnh như trước. Sau khi đã mua được lượng lớn cà phê trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, họ cho biết đã đủ nguồn hàng và chưa sẵn sàng mua thêm khi giá chưa giảm thêm.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, việc xuất khẩu cà phê từ Việt Nam cũng gặp khó khăn do nhiều yếu tố. Các cảng ở Bắc Âu đang bị tắc nghẽn vì thiếu lao động và mực nước sông Rhine xuống thấp, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển. Cước tàu cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây vì Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sau khi Mỹ hoãn áp thuế 145%, khiến việc đặt tàu vận chuyển trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, giá cà phê Việt Nam đang mất dần tính cạnh tranh. Hiện các nước khác đang chào giá thấp hơn khoảng 200 – 250 USD/tấn so với cà phê Việt Nam. Điều này khiến cà phê Việt không dễ tiêu thụ trên thị trường quốc tế. Ông Bình cho rằng giá cao trong thời gian qua một phần do hoạt động đầu cơ, và thực tế lượng hàng tồn tại các khâu trung gian vẫn còn khá lớn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới không đổi trên hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 7/2025: Giảm 3 USD/tấn, còn 4,790 USD/tấn.

Giao tháng 9/2025: Tăng 2 USD/tấn, lên 4,786 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 7/2025: Giảm 0,25 cent/lb, còn 361 cent/lb.

Giao tháng 9/2025: Tăng 0,05 cent/lb, lên 358,7 cent/lb.

Trên thị trường thế giới, Brazil đang vào vụ thu hoạch cao điểm đối với cà phê Conilon robusta vụ 2025-2026. Nhờ thời điểm thu hoạch sớm, khu vực này ít bị ảnh hưởng bởi mùa đông, nên sản lượng ước đạt khoảng 25,5 triệu bao. Phần lớn sản lượng này vẫn được sử dụng cho thị trường nội địa, vốn tiêu thụ đến 18 triệu bao mỗi năm.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cà phê robusta của Brazil cũng tăng mạnh về xuất khẩu. Niên vụ 2022-2023 xuất khẩu đạt 1,47 triệu bao, thì sang niên vụ 2023-2024 con số này đã tăng vọt lên 8,24 triệu bao.

Trong 10 tháng đầu của vụ 2024-2025, Brazil đã xuất khẩu 5,89 triệu bao, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nóng và khô do El Niño gây ra, ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, khiến sản lượng Conilon giảm so với năm ngoái.