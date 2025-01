Giá cà phê hôm nay 8/1/2025: Tăng nhẹ, nhà đầu cơ thận trọng chưa muốn mua hàng

Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/1/2025: Tăng nhẹ, nhà đầu cơ thận trọng chưa muốn mua hàng Giá cà phê hôm nay 8/1 trong nước nằm ở mức 120,300 - 121,000 đồng/kg, tăng nhẹ so với hôm qua. Nhà đầu cơ thận trọng và chưa mạnh tay "xuống tiền" mua hàng để cất kho.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ từ 300 đến 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 120,300 - 121,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121,000 đồng/kg. Tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Đi cùng là giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đứng ở mức 121,000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 120,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg lên mức 120,300 đồng/kg.

Tổng cục Hải quan đã báo cáo lượng xuất khẩu tích lũy của Việt Nam trong 2 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (tính từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025) là 983,000 bao, sụt giảm 36,61%, so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu được báo cáo theo năm này có thể là do sự chậm trễ trong thu hoạch, do thời tiết ẩm ướt kéo dài trong 2 tháng đầu của niên vụ, trong khi một số nguồn tin khác nghi ngờ rằng nhiều khả năng còn là do sản lượng sụt giảm đáng kể.

Mặc dù giá cà phê tăng mạnh nhưng thị trường cà phê vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như thời tiết, dịch bệnh và chính sách thương mại quốc tế.

Những yếu tố này có thể làm cho các nhà đầu cơ thận trọng và chưa mạnh tay "xuống tiền" mua hàng để cất kho do lo ngại về khả năng biến động giá trong tương lai.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 3/2025: Tăng 35 USD/tấn, lên 5,019 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Tăng 28 USD/tấn, lên 4,928 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 3/2025: Tăng 2,95 cent/lb, lên 321,55 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Tăng 3 cent/lb, lên 318,5 cent/lb.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng vọt là do cơn sốt giá chưa từng có ở nửa đầu năm 2024.

Niên vụ cà phê 2023 – 2024, từ dự báo giảm sản lượng ở nhiều quốc gia sản xuất lớn, thị trường chứng kiến giá xuất khẩu liên tục tăng.

Lần đầu tiên giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch Luân Đôn ở mức trên 5,000 USD/tấn, giá cà phê Robusta cao hơn cả cà phê Arabica trong khi trước đó luôn thấp hơn.

Trong nước, giá cà phê cũng liên tục lập đỉnh, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua và cao hơn cả giá xuất khẩu.

Tính chung trong cả niên vụ 2023 – 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt bình quân 3,673 USD/tấn, cao hơn gần 50% so với niên vụ 2022/2023. Với mức tăng này, cà phê hiện là nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.