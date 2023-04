Những khó khăn vẫn đang “bủa vây” ngành dệt may ở Việt Nam nói chung, trong đó có Nghệ An. Mới đây, trong sơ kết sản xuất quý I/2023, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nói: “Chưa bao giờ trong suốt mấy chục năm qua, ngành may mặc xuất khẩu của Việt Nam gặp khó khăn và chịu áp lực lớn như bây giờ. Đơn hàng giảm từ quý III, rồi quý IV/2022, tiếp tục đến quý I/2023 và còn đang giảm tiếp. Hai tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu tiếp tục giảm 20%. Hiện giờ đơn hàng đặt cho tháng 6 và tháng 7 vẫn chưa có”.

Còn nhớ, những tháng cuối năm 2022, ngành dệt may đã phải sa thải hàng loạt công nhân hoặc cắt giảm giờ làm và thu nhập của người lao động bởi những lý do như nêu trên. Tình hình còn khó khăn hơn với lĩnh vực này khi nhiều nước nhập khẩu hàng dệt may ngày càng yêu cầu cao hơn, đó là chất lượng hàng hóa nâng lên, giá phải giảm và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường theo chuẩn phát triển bền vững. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dệt may Việt Nam, vì hầu hết doanh nghiệp dệt may lâu nay “làm ăn được” là nhờ xuất khẩu. Đó là chưa kể đến nhiều tập đoàn may trên thế giới đang từng bước ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến để nâng năng suất, chất lượng, giảm chi phí nhân công.