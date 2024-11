Sức khỏe Giá dịch vụ khám, chữa bệnh ở Nghệ An sẽ tăng theo lương mới Giá dịch vụ khám, chữa bệnh đang được Bộ Y tế điều chỉnh sau khi mức lương cơ sở tăng. Chính sách này cũng đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An xây dựng.

Điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới

Ngày 17/10/2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BYT quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư được ban hành nhằm làm cơ sở pháp lý để triển khai việc xác định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành, phù hợp với đặc thù cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Theo Bộ Y tế, mức tăng giá khám bệnh, chữa bệnh mới không tác động nhiều tới người dân. Ảnh: Thành Chung

Thông tư 21/2024/TT-BYT quy định cụ thể nguyên tắc, căn cứ định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định điều kiện và hướng dẫn việc lựa chọn áp dụng phương pháp định giá khám bệnh, chữa bệnh theo 2 phương pháp là phương pháp so sánh và phương pháp chi phí.

Bộ Y tế cho biết, căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP, Thông tư 21/2024/TT-BYT, Bộ Y tế đã phê duyệt giá khám bệnh, chữa bệnh cho một số bệnh viện gồm 05 bệnh viện hạng đặc biệt và khoảng 10 bệnh viện hạng 1. Giá khám bệnh, chữa bệnh mới giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng sang mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

Theo đó, giá khám bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện hạng đặc biệt hiện là 42.100 đồng, giá sau điều chỉnh là 50.600 đồng. Giá giường điều trị hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc tại bệnh viện hạng đặc biệt trước đó là 867.500 đồng/ngày, sau điều chỉnh sẽ là 1.017.300 đồng. Tương tự, giá ngày giường điều trị nội khoa loại 1 tại bệnh viện hạng đặc biệt cũng được điều chỉnh từ 273.100 đồng lên 327.100 đồng.

Bộ Y tế đánh giá, mức điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh theo yếu tố tiền lương từ mức lương cơ sở 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Cụ thể, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm chính sách xã hội được bảo hiểm y tế thanh toán 100% nên không bị tác động.

Nhóm có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả ở mức 20% hoặc 5% thì phần đồng chi trả tăng thêm không nhiều. Ngoài ra, nhóm này đủ khả năng chi trả vì thu nhập của họ cũng được tăng theo tiền lương cơ sở. Nhóm chưa có thẻ bảo hiểm y tế (khoảng 8% dân số) chỉ bị ảnh hưởng đến phần thanh toán theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Về tác động Quỹ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho hay: So sánh chênh lệch thu chi của Quỹ Bảo hiểm y tế hằng năm (lũy kế kết dư năm 2023), đồng thời số thu Quỹ Bảo hiểm y tế tăng do điều chỉnh mức lương cơ sở thường sớm hơn việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nên Quỹ Bảo hiểm y tế đủ khả năng cân đối.

Cũng theo Bộ Y tế: Nghị định 96/2023/NĐ-CP cho phép các đơn vị được thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt đến khi có quy định mới nhưng không muộn hơn 31/12/2024... Nghĩa là từ nay đến 31/12/2024 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước phải được cấp có thẩm quyền quy định giá khám bệnh, chữa bệnh theo đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện phê duyệt giá theo mức lương 2,34 triệu đồng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn không cao hơn mức giá cao nhất của dịch vụ tương ứng do Bộ Y tế quy định. Cấp có thẩm quyền phê duyệt giá ngày nào thì đơn vị được thực hiện thu theo mức giá mới từ ngày đó.

Xây dựng mức giá mới

Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan ban hành Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới tạo điều kiện để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giảm gánh nặng thâm hụt về tài chính như hiện nay. Ảnh Thành Chung

Thực hiện Thông tư số 21/2024/TT-BYT, Công văn số 9414/UBND-VX ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã căn cứ vào các quy định của pháp luật đã lập Tổ tư vấn xây dựng hồ sơ phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng hồ sơ phương án giá chuyển cho Hội đồng thẩm định để thẩm định phương án giá. Hội đồng thẩm định được Sở Y tế thành lập với sự tham gia của đại diện Phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính và các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

Ngày 14/11/2024, Sở Y tế có Tờ trình số 3890/TTr-SYT về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tại Nghệ An, hiện nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý đang thực hiện giá khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại: Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế (mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp và tiền lương 1,8 triệu đồng) đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; Thông tư số 21/2023/TT-BYT của Bộ Y tế và Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An (mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp và tiền lương 1.8 triệu đồng) đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Thực hiện giá khám bệnh, chữa bệnh nói trên, các cơ sở y tế đặc biệt là các đơn vị tự chủ đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các đơn vị tự chủ phải chi trả tiền lương cho cán bộ, nhân viên y tế theo mức lương quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP (mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng).

Trong khi đó, kết cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lại đang theo mức lương cũ (1,8 triệu đồng). Khoản chênh lệch tăng thêm chi phí nhân công là một trong những lý do dẫn đến các đơn vị ở tình trạng mất cân đối trong tự chủ về tài chính. Điều này làm nhiều bệnh viện có nguy cơ phải quay trở lại mức tự chủ cũ (nhóm 3).

Sở Y tế Nghệ An cho rằng: Việc xây dựng Phương án điều chỉnh mức giá khám bệnh, chữa bệnh để phù hợp với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng (theo Công văn số 6417/BYT-KHTC ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh) là cấp bách, phù hợp quy định và hết sức cần thiết, nhằm tạo điều kiện để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giảm gánh nặng thâm hụt về tài chính; đồng thời giúp giảm nhu cầu kinh phí cần được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa đạt được mức tự chủ chi thường xuyên.

Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý do Sở Y tế Nghệ An xây dựng. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định (trong đó chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng); không cao hơn mức giá cao nhất của dịch vụ tương ứng do Bộ Y tế quy định.

Dự kiến, trong cuộc họp thường kỳ tháng 11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, vấn đề giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới sẽ được đưa ra. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cho ý kiến góp ý để Sở Y tế hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thẩm định nội dung dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, trước khi đưa ra kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào tháng 12/2024. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới sẽ được áp dụng vào đầu năm 2025.