Xã hội Nghệ An tổ chức Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu Thông qua hội nghị, tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng đề án phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Vinh trở thành hạt nhân trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu. Ảnh: Đức Anh

Sáng 18/10, tại thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh. Đây là một hội nghị quan trọng, thông qua đó, Sở Y tế Nghệ An có cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án “Phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Vinh trở thành hạt nhân trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2025-2030” trình Chính phủ vào năm 2025, theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia y tế hàng đầu trong cả nước. Ảnh: Đức Anh

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Y tế có Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh. Về phía các bệnh viện tuyến Trung ương có: Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K Trung ương; Phó Giám sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai... Đại diện lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, Trường Đại học Y, Dược trên toàn quốc. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình; đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đơn vị y tế trong tỉnh; đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia; các cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Xác định rõ định hướng phát triển y tế chuyên sâu

Khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, hiện toàn ngành có 460 đơn vị y tế tuyến xã; 28 đơn vị tuyến huyện; 20 đơn vị tuyến tỉnh và 18 bệnh viện ngoài công lập với hơn 20 nghìn cán bộ y tế.

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Điểm đáng ghi nhận, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ người dân hài lòng với các dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên. Nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai thực hiện hiệu quả như: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bất thường phôi thai, bệnh di truyền, bệnh ung thư, mổ tim hở, ghép tạng, hỗ trợ sinh sản...

Đặc biệt, sự kiện ghép thận, ghép gan thành công từ người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã mở ra niềm hy vọng lớn cho người bệnh, đồng thời, đây là cơ hội mới trong phát triển y tế chuyên sâu.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, thách thức để phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh lần này sẽ thực hiện một cách khách quan nhất về thực trạng phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh so với khu vực Bắc Trung Bộ, cũng như những mặt tồn tại, hạn chế.

Thông qua những đánh giá, trao đổi, chia sẻ các bài học kinh nghiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia để từ đó định hướng được lĩnh vực chuyên khoa sâu, các kỹ thuật chuyên sâu đầu tư phát triển, thực hiện trong thời gian tới, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chào mừng các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia về với hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi lời chào mừng, lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, các bệnh viện, các sở y tế; các nhà khoa học, chuyên gia đã đến với Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đã thông báo tới hội nghị những kết quả đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Nghệ An thời gian gần đây. Đặc biệt, lĩnh vực y tế Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Hệ thống y tế, mạng lưới y tế ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị, trong đó có mục tiêu xây dựng Nghệ An thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ, ngành Y tế Nghệ An đã và đang huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị các cơ sở y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành lấy, ghép tạng từ người cho chết não. Ảnh: Thành Cường

Ngành đã và đang chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, tăng cường công tác tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật mới; thu hút nguồn lực, các nhà đầu tư để phát triển công nghiệp dược và vật tư y tế.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình bày tỏ mong muốn: Tại hội nghị lần này, các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý trong lĩnh vực y tế có những chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và những thành tựu về y tế chuyên sâu tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu của cả nước.... giúp cho ngành y tế Nghệ An có định hướng các kỹ thuật chuyên sâu cần tập trung đầu tư, phát triển phù hợp với thực tiễn của tỉnh; phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Thực chất, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ

Phát biểu tại Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế Nghệ An đã đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu định hướng phát triển hệ thống y tế Nghệ An nói chung, phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng. Ảnh: Đức Anh

Để phát triển hệ thống y tế trên thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý: Ngành Y tế Nghệ An cần tiếp tục thấm nhuần quan điểm đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết; làm việc phải thực chất, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, ngành Y tế cần quan tâm phát triển năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; cần quan tâm đến thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ cho các nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên y tế cơ sở; quan tâm phát triển y tế số và y tế xanh, bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức trao Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Y tế các giải pháp hỗ trợ công tác y tế, phát triển y tế cơ sở của tỉnh Nghệ An. Các bệnh viện Trung ương, bệnh viện tuyến cuối; các trường đại học y, dược; Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội... cần tăng cường phối hợp với tỉnh Nghệ An trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên khoa tại các đơn vị thuộc ngành Y tế hoặc các cơ sở thực hành của các trường tại tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức trao Quyết định của Bộ Y tế về việc công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não. Ảnh: Đức Anh

Sở Y tế tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, tổng hợp các bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác y tế trên địa bàn; chủ động phối hợp với các vụ, cục thuộc Bộ để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công tác y tế của tỉnh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã trao quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; trao quyết định của Bộ Y tế về việc công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não.

Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển lĩnh vực, kỹ thuật chuyên sâu. Ảnh: Đức Anh

Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh diễn ra trong 2 ngày 17-18/10. Hội nghị gồm có 01 phiên toàn thể và 6 phiên chuyên đề. Trong khuôn khổ hội nghị lần này, các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong cả nước lần lượt trình bày 36 báo cáo khoa học tập trung vào các kỹ thuật chuyên sâu đã được các bệnh viện triển khai thành công trong thời gian qua; đồng thời định hướng các kỹ thuật chuyên sâu cần tập trung cùng những điều kiện cần thiết, phù hợp với thực tiễn của Nghệ An để có thể thực hiện trong thời gian sắp tới./.