Sức khỏe Đoàn công tác Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai làm việc cùng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Chiều 12/10, đoàn công tác của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đã đến thăm, làm việc cùng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhằm xúc tiến việc hỗ trợ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác còn có Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và các viện, trung tâm, khoa, phòng trực thuộc bệnh viện.

Đoàn công tác của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đến thăm, làm việc cùng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: BVHNĐK NA

Đón tiếp Đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Y tế; Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cùng lãnh đạo các trung tâm, khoa, phòng trực thuộc bệnh viện.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đạt được trong những năm qua; đồng thời nêu rõ chủ trương của Bộ Y tế trong việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa các bệnh viện tuyến Trung ương với các tuyến y tế địa phương ngày càng sâu rộng hơn hơn.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành lấy, ghép tạng từ người cho chết não. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, giúp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025, góp phần tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã chia sẻ những vấn đề của ngành Y tế trong thời gian qua về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế…; nỗ lực của Bộ Y tế trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đạt được trong những năm qua. Ảnh: BVHNĐK NA

Trong những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ về phát triển chuyên môn kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai. Hai bệnh viện đã ký kết thoả thuận về việc hợp tác, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và ký kết dự án hợp tác, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2024 – 2030 để trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025.

Bệnh viện Bạch Mai đã đào tạo và chuyển giao nhiều gói kỹ thuật thiết yếu và chuyên sâu cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; hỗ trợ triển khai các hoạt động như đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; tư vấn chuyên môn tại bệnh viện…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: BVHNĐK NA

Tại cuộc làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng chuyển giao tích cực các kỹ thuật cao, chuyên sâu còn lại để giúp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đạt các tiêu chí bệnh viện hạng đặc biệt theo Thông tư 06/2024/TT-BYT, đưa Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt năm 2025.

Sự phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ góp phần làm giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương; giúp người dân khu vực Bắc Trung Bộ và nhân dân nước bạn Lào được thụ hưởng đầy đủ các kỹ thuật cao, chuyên sâu; giảm chi phí sinh hoạt và điều trị, từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: BVHNĐK NA

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: Với nguồn nhân lực hùng hậu chất lượng cao hiện nay (1 phó giáo sư-tiến sĩ; 15 tiến sĩ; hơn 100 bác sĩ chuyên khoa cấp II và đang đào tạo; gần 300 bác sĩ sau đại học và đang đào tạo sau đại học) của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cộng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai thì việc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025 của là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, cùng các thầy cô, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đã luôn quan tâm, hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên sâu trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và tạo tiền đề vững chắc để bệnh viện phấn đấu lên hạng đặc biệt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BVHNĐK NA

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên trong bệnh viện đẩy mạnh phát triển toàn diện để đưa Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã bắt tay vào công tác rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị… để triển khai các tiêu chí hạng đặc biệt còn lại để hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.