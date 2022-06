Gia đình cầu thủ Nguyên Mạnh: Tình yêu chung và những hạnh phúc riêng

(Baonghean.vn) - Lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp các lực lượng đã tham gia chữa cháy rừng tại địa bàn xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

(Baonghean.vn) - Điểm thi lớp 10 là căn cứ để các trường THPT xét tuyển đầu vào. Năm nay, do số lượng học sinh đăng ký dự thi ở các trường đều tăng nên mức điểm chuẩn của các nhà trường cũng có nhiều sự điều chỉnh so với năm học trước.

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, tại thành phố Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì.

(Baonghean.vn) - Trên tờ The National Interest, chuyên gia Shushanik Minasyan cho rằng, có điều bất ngờ đối với phương Tây, đó là Nga đã tìm thấy đối tác ở Biển Đen.

(Baonghean.vn) - Tầm 11 giờ trưa là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Đây cũng là lúc tàu, thuyền của huyện Diễn Châu (Nghệ An) đánh bắt trở về cảng cá, sự cực nhọc, thấm mệt của bà con ngư dân hiện rõ dưới cái nóng 40 độ C.

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là ở khu vực 27 xã biên giới. Tuy nhiên, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời đi kiểm tra một số địa điểm bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14/7/2022.

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Công văn số 759-CV/BTGTU về việc triển khai tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

(Baonghean.vn) - Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 của Nghệ An tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như linh kiện điện tử, phân bón, thức ăn gia súc,... giảm do gặp khó khăn về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương,..