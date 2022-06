Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24

Tham dự buổi Lễ Bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Ban Tổ chức, có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; các nhà tài trợ; đại diện Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An; các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; cán bộ, nhân dân và các cầu thủ tham dự giải đấu.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu thường niên nằm trong chương trình thi đấu hàng năm của tỉnh do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An phối hợp tổ chức.

Về tham dự giải lần này có 464 vận động viên là các em thiếu niên, nhi đồng của 28 đội bóng đến từ 21 huyện, thành, thị. Mùa giải năm nay đã diễn ra 52 trận bóng, bao gồm 37 trận ở lứa tuổi nhi đồng và 15 trận lứa tuổi thiếu niên với tổng cộng 253 bàn thắng được ghi, trong đó, có 183 bàn thắng ở lứa tuổi nhi đồng và 70 bàn thắng ở lứa tuổi thiếu niên.

Công tác truyền thông về giải đấu được thực hiện một cách bài bản, kịp thời và chuyên nghiệp trên nhiều nền tảng. Báo Nghệ An đã truyền hình trực tiếp 27 trận bóng ở cả hai lứa tuổi cùng hơn 150 tin, bài, chùm ảnh, video clip về các trận đấu cũng như những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An, thu hút hơn 1 triệu lượt xem, lượt tiếp cận và truy cập trên các nền tảng.

Bên cạnh những trận cầu nảy lửa, các cầu thủ nhí về tham dự giải cũng đã có một mùa Hè hết sức ý nghĩa với những trải nghiệm bên lề giải đấu như được giao lưu các HLV và ngôi sao bóng đá nổi tiếng Việt Nam; được dự khán những buổi tập của đội 1 CLB Sông Lam Nghệ An và hòa mình vào không khí sôi động trong Giải Tứ hùng trên sân Vinh. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng đã tổ chức cho các cháu đi tham quan những di tích lịch sử tại thành phố Vinh và các vùng phụ cận.

Tại Lễ Khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 126 suất quà cho các cầu thủ đạt danh hiệu "Học giỏi, đá bóng hay"; 20 suất quà cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS Vinh. UBND tỉnh cũng đã dành tặng 100 triệu đồng để mua 464 cặp sách và trang phục thi đấu cho các cầu thủ.

Trong số 464 em nhỏ tham gia giải đấu, có 20 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, khắc phục khó khăn để theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Để động viên, đồng hành với các em, Ban Tổ chức phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, nhằm khích lệ các em tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập, không ngừng nỗ lực rèn luyện.

Tại Lễ Bế mạc, ngoài việc trao danh hiệu vô địch cho các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ, Ban Tổ chức còn trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" cho cầu thủ Phạm Văn Anh (mang áo số 7) của Đội Nhi đồng Tân Kỳ; thủ môn xuất sắc nhất thuộc về em Phạm Gia Bảo (mang áo số 1), Đội Nhi đồng Tân Kỳ. Vua phá lưới lứa tuổi Nhi đồng thuộc về em Nguyễn Sinh Lợi (số 3) của đội Nhi đồng Diễn Châu với 10 bàn thắng.

Ở lứa tuổi thiếu niên, ngoài đội bóng Đô Lương xuất sắc giành ngôi vô địch, Ban Tổ chức cũng đã trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" cho em Nguyễn Xuân Nhật (mang áo số 9) của Đội Thiếu niên Đô Lương; trao giải "Thủ môn xuất sắc nhất" cho em Võ Hồng Quân (mang áo số 1) bên phía Đội Thiếu niên Đô Lương, chỉ để lọt lưới 5 bàn. Vua phá lưới lứa tuổi thiếu niên đã thuộc về em Hồ Phúc An (mang áo số 8) Đội tuyển thị xã Hoàng Mai với 6 bàn thắng.