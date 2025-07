Văn hóa Gia Lai có 39 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai xây dựng 39 khu tái định cư (TĐC) và 6 khu cải táng nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đi qua 20 tỉnh, thành phố với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, có đoạn tuyến qua tỉnh Gia Lai dài hơn 115km (từ km886+300 đến km1002).

Tuyến bắt đầu từ phường Hoài Nhơn Bắc (giáp tỉnh Quảng Ngãi) và kết thúc tại phường Quy Nhơn Tây (giáp tỉnh Phú Yên cũ). Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tổng diện tích đất sử dụng cho dự án tại Gia Lai là khoảng 758ha, trong đó GPMB chiếm hơn 323ha, ảnh hưởng đến khoảng 4.435 hộ dân.

UBND tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB để triển khai dự án. Các địa phương được giao nhiệm vụ tuyên truyền, thông báo đến người dân trong phạm vi GPMB, đồng thời ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép hoặc lợi dụng chính sách bồi thường.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao làm chủ đầu tư, chuẩn bị xây dựng 39 khu TĐC và 6 khu cải táng, cùng với việc lập hồ sơ thủ tục cho 3 bãi thải và 10 mỏ đất phục vụ dự án.

Hiện tại, 4 khu TĐC đã hoàn thành cắm mốc, gồm: khu TĐC thôn Hy Văn (phường Hoài Nhơn Bắc), khu TĐC thôn Tân Lập 4 (xã An Nhơn Tây), khu TĐC Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam) và khu TĐC Tây Vinh (xã Bình An).

Trong đó, khu TĐC Tây Vinh đã hoàn tất công tác bồi thường, GPMB và thu hồi đất. Mỗi khu TĐC có diện tích 2-3ha, bố trí từ 70-100 hộ dân, dự kiến khởi công trước ngày 19/8/2025. Các khu TĐC còn lại đang được lập quy hoạch để triển khai trong thời gian tới.

Tổng chi phí GPMB cho các khu TĐC ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi chi phí đầu tư xây dựng các khu TĐC và khu cải táng khoảng 1.400 tỷ đồng. Các khu TĐC được bố trí liền kề với khu TĐC của dự án cao tốc Bắc - Nam, đảm bảo đồng bộ hạ tầng và phù hợp với quy hoạch đô thị.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt sớm cắm cọc GPMB ngoài thực địa và bàn giao để xác định chính xác số hộ dân bị ảnh hưởng.

Đây là cơ sở để đo đạc bản đồ địa chính, triển khai GPMB và bố trí TĐC đúng tiến độ. Tỉnh cũng kiến nghị bố trí kinh phí từ nguồn vốn Trung ương để xây dựng các khu TĐC và khu cải táng, đồng thời đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp khảo sát, đo đạc và kiểm đếm khối lượng tài sản bị ảnh hưởng, làm việc liên tục kể cả cuối tuần để đảm bảo tiến độ.

Trung tâm đã yêu cầu các địa phương khẩn trương lập hồ sơ, dự toán kinh phí GPMB và gửi về trước ngày 15/7/2025 để tổng hợp, trình UBND tỉnh thẩm định, đảm bảo tiến độ GPMB đồng bộ cho toàn tuyến.