Giá lúa gạo hôm nay 11/11/2024: Giá gạo trong nước tăng 50 đồng/kg

Giá lúa gạo trong nước

Về thị trường gạo, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu hôm nay đã tăng nhẹ lên mức 10.400 - 10.550 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với hôm qua. Gạo thành phẩm IR 504 vẫn giữ giá ổn định ở mức 12.400 - 12.550 đồng/kg, không có thay đổi lớn so với ngày trước.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay đã có sự điều chỉnh nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, lúa IR 50404 có giá từ 7.300 - 7.500 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 dao động từ 8.200 - 8.400 đồng/kg. Lúa OM 5451 giữ mức giá từ 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi lúa OM 18 cũng có giá từ 8.200 - 8.400 đồng/kg. Lúa OM 380 giảm nhẹ xuống mức từ 6.800 - 7.000 đồng/kg, trong khi lúa Nhật có giá từ 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa Nàng Nhen (khô) có giá cao hơn, đạt 20.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá các loại tấm và cám khô dao động trong khoảng từ 6.900 - 9.500 đồng/kg. Giá tấm OM 5451 hiện ở mức 9.300 - 9.500 đồng/kg, trong khi giá cám khô dao động từ 6.900 - 7.050 đồng/kg.

Thị trường nếp không ghi nhận sự thay đổi nào so với ngày hôm qua. Giá nếp Long An IR 4625 (tươi) dao động trong khoảng 7.800 - 7.900 đồng/kg, còn nếp Long An IR 4625 (khô) giữ mức giá từ 9.600 - 9.800 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam không có sự thay đổi so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 100% tấm hiện ở mức 427 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm đạt 524 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 495 USD/tấn. Nhờ vào sự phát triển bền vững của ngành lúa gạo, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện đang cao nhất trong khu vực.

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong 10 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 7,8 triệu tấn, thu về 4,86 tỷ USD. Con số này tăng 10,2% về khối lượng và 23,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 10 tháng đầu năm 2024 đạt 626,2 USD/tấn, tăng 12% so với năm trước.

Điều đáng chú ý là gạo cao cấp và gạo thơm hiện chiếm khoảng 50% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Đây là chiến lược lâu dài của ngành lúa gạo, tập trung vào nâng cao chất lượng thay vì chạy theo số lượng để tăng giá trị xuất khẩu. Ví dụ, vào giữa tháng 10 vừa qua, hơn 1.000 tấn gạo chất lượng cao đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, với giá bán khoảng 800 USD/tấn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá rằng trong 5 năm qua, Bộ đã phối hợp với các tỉnh, thành và doanh nghiệp để cải thiện chất lượng gạo. Nhờ vậy, gạo Việt Nam dù có giá cao nhưng vẫn được các quốc gia chấp nhận.

Với tốc độ xuất khẩu hiện tại và khả năng sản xuất trong nước, dự báo xuất khẩu gạo năm nay sẽ vượt 8 triệu tấn. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Đồng Tháp, Cần Thơ và Sóc Trăng cũng cho biết họ nhận được nhiều đơn hàng mới từ Philippines và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính như EU, Mỹ và Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu hơn. Dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, cả về khối lượng và giá trị.

Năm 2023, Việt Nam đã lập kỷ lục xuất khẩu gạo với hơn 8,13 triệu tấn, trị giá 4,67 tỷ USD, tăng mạnh về cả lượng và giá trị so với năm 2022. Năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo sẽ đạt trên 8 triệu tấn và có thể đạt kim ngạch 5 tỷ USD, tạo ra một kỳ tích mới.