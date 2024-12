Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 13/12/2024: Giá gạo các loại giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 13/12/2024: Giá gạo các loại giảm nhẹ 100 - 150 đồng/kg. Thị trường lượng ít, giá các loại kho mua giảm nhẹ, giá lúa tươi neo cao.

Giá lúa gạo trong nước

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi hiện tại vẫn giữ mức cao, nhưng nhu cầu mua vào lại khá hạn chế. Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) dao động từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg, trong khi lúa OM 5451 có giá từ 8.600 đến 8.800 đồng/kg. Các loại lúa khác như OM 380, OM 18 (tươi), Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, và lúa Nhật đều có mức giá từ 7.200 đến 9.400 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương, giao dịch lúa vẫn diễn ra chậm, nhu cầu mua giảm, giá vẫn giữ ở mức cao. Tại Sóc Trăng, giao dịch lúa cũng rất yếu, giá có dấu hiệu giảm và người mua vắng mặt. Tại Kiên Giang, lúa mùa đồng vuông tôm giao dịch kém, nhiều bạn hàng ngừng mua và giá cũng có xu hướng đi xuống.

Tại An Giang, nhu cầu mua lúa Thu Đông khá hạn chế, thương lái chủ yếu lấy lúa đã cọc, giá lúa vẫn ổn định ở mức cao. Tại Long An, nông dân chào bán lúa Thu Đông nhiều, nhưng giao dịch ít do giá vẫn duy trì ở mức cao. Tại Bạc Liêu, giao dịch lúa mới cũng khá chậm, phần lớn bạn hàng chỉ lấy lúa đã cọc.

Về mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu IR 504 đã giảm nhẹ 150 đồng/kg, hiện dao động từ 10.100 đến 10.200 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 giảm 100 đồng/kg, còn 12.200 đến 12.400 đồng/kg. Tại các địa phương, lượng gạo về ít, kho mua hàng đồng đều nhưng giá giảm nhẹ so với hôm qua. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), kho mua yếu và giá giảm nhẹ, trong khi tại Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo về ít và gạo nguyên liệu có giá giảm.

Ở chợ Sa Đéc, kho chợ mua đều các loại gạo thơm nhưng giá các loại gạo này có giảm nhẹ. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), giá gạo cũng giảm nhẹ do nguồn gạo yếu, ít gạo đẹp.

Tại các chợ lẻ, giá gạo hầu như không có biến động lớn so với hôm qua. Gạo thường có giá dao động từ 17.000 đến 18.000 đồng/kg, trong khi gạo Nàng Nhen niêm yết cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Jasmine có giá từ 17.000 đến 18.000 đồng/kg, Nàng Hoa từ 21.500 đồng/kg, và gạo Nhật ở mức 22.500 đồng/kg.

Đối với các mặt hàng phụ phẩm, giá dao động từ 5.900 đến 9.100 đồng/kg. Tấm thơm có giá từ 9.000 đến 9.100 đồng/kg, trong khi cám khô có giá dao động từ 5.900 đến 6.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ. Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo tiêu chuẩn 5% hiện có giá 509 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 477 USD/tấn, và gạo 100% tấm dao động ở 405 USD/tấn.

Ngày 12/12, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba, ông Ydael Jesús Pézez Brito, dẫn đầu đã đến thăm các hoạt động sản xuất và kinh doanh lúa gạo của một số doanh nghiệp tại TP Cần Thơ.

Đây là một phần trong quá trình triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, được thiết lập trong chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Cuba.

Theo thỏa thuận, Việt Nam cam kết hỗ trợ Cuba phát triển lúa gạo và các loại cây trồng khác nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh lúa gạo được khuyến khích tham gia đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất lương thực tại Cuba, góp phần mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia.

Trong giai đoạn 2025-2027, Việt Nam dự kiến hỗ trợ Cuba phát triển từ 15.000 đến 20.000ha diện tích trồng lúa. Riêng năm 2024, kế hoạch đặt mục tiêu sản xuất khoảng 500ha lúa đầu tiên, hướng đến mốc 5.000ha vào cuối năm 2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và định hướng phát triển tại Cuba.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam dự kiến tổ chức các đoàn công tác để mời gọi doanh nghiệp tham gia tìm hiểu điều kiện sản xuất, thị trường và cơ hội phát triển tại Cuba. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.