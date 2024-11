Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 27/11/2024: Giá lúa ổn định, giá gạo giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 27/11/2024: Giá lúa ổn định, ít người mua. giá gạo giảm nhẹ 50 đồng/kg so với hôm qua.

Giá lúa gạo trong nước

Sáng nay, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều biến động so với ngày hôm qua, giữ ổn định ở mức giá tương tự.

Về giá lúa, theo cập nhật từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, các loại lúa tươi như lúa IR 50404 và OM 5451 có giá dao động từ 7.600 - 7.800 đồng/kg. Lúa OM 380 có giá thấp hơn, chỉ khoảng 7.000 đồng/kg. Lúa OM 18 tươi có giá cao hơn, từ 8.500 - 8.600 đồng/kg, trong khi lúa Nàng Hoa 9 dao động từ 8.400 - 8.600 đồng/kg. Các loại lúa khác như lúa Nhật và lúa Đài Thơm 8 (tươi) có giá từ 7.800 - 8.000 đồng/kg và 8.600 - 8.800 đồng/kg tương ứng.

Tại nhiều địa phương, giao dịch lúa diễn ra chậm, nhu cầu mua mới không cao, dẫn đến giá lúa không có sự thay đổi lớn. Cụ thể, tại An Giang, thị trường vẫn yên ắng, và giá lúa không thay đổi so với ngày trước. Tại Sóc Trăng, nguồn lúa chuẩn bị thu hoạch có lượng ít, giao dịch không sôi động và có ít người mua. Tại Long An, nguồn lúa đang cắt có lượng khá hơn tại Kiến Tường, nhưng giao dịch vẫn khá chậm.

Về giá gạo, các thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết giá gạo nguyên liệu IR 504 hôm nay giảm nhẹ khoảng 50 đồng, dao động từ 10.300 - 10.400 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 50 đồng, dao động trong khoảng 12.400 - 12.500 đồng/kg.

Tại các địa phương, lượng gạo thơm và dẻo hôm nay khá vắng, khó mua được gạo chất lượng cao. Cụ thể, tại Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo ít hơn ngày hôm qua, các kho xuất khẩu cũng hỏi mua nhiều nhưng rất khó lựa được gạo đẹp. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), lượng gạo yếu, ít gạo đẹp, tuy nhiên giá gạo các loại vẫn ổn định.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi nhiều so với hôm qua. Các loại gạo thường vẫn giữ giá từ 16.000 - 17.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen, loại gạo cao cấp, có giá niêm yết cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm, Jasmine, Hương Lài dao động từ 17.000 - 22.000 đồng/kg tùy loại. Gạo Nàng Hoa có giá khoảng 21.500 đồng/kg, trong khi gạo Sóc Thái và gạo Nhật có giá từ 21.000 - 22.500 đồng/kg.

Về các mặt hàng phụ phẩm, giá các loại tấm thơm và cám khô cũng giảm nhẹ. Cụ thể, tấm thơm giảm 100 đồng, hiện có giá từ 9.200 - 9.400 đồng/kg. Cám khô giảm 200 đồng, dao động trong khoảng từ 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Giá lúa gạo xuất khẩu