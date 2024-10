Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 29/10/2024: Duy trì ổn định Giá lúa gạo hôm nay 29/10/2024: Trong nước duy trì ổn định. Thị trường giao dịch cầm chừng, kho mua vào ít. Giá gạo xuất khẩu neo ở mức cao

Giá gạo hôm nay 29/10/2024

Trên thị trường gạo, giá gạo hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu đang ở mức 10.500 - 10.600 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 có giá 12.600 - 12.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng không có sự điều chỉnh. Gạo Nàng Nhen hiện có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Giá các loại gạo thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm có giá từ 17.000 - 23.000 đồng/kg. Cụ thể, gạo Jasmine từ 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa giá 21.500 đồng/kg; gạo tẻ thường khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 23.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái 21.000 đồng/kg; và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá lúa hôm nay 29/10/2024

Tại các địa phương như Sóc Trăng và Đồng Tháp, giao dịch hiện đang diễn ra chậm, kho dự trữ mua vào ít, nhưng giá cả vẫn ổn định.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá lúa IR 50404 dao động từ 6.700 đến 7.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg; lúa OM 5451 từ 7.200 đến 7.500 đồng/kg; lúa OM 18 từ 7.200 đến 7.300 đồng/kg; lúa OM 380 từ 7.000 đến 7.200 đồng/kg; lúa Nhật từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg; và lúa Nàng Nhen (khô) có giá 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 29/10/2024

Về mặt hàng phụ phẩm, giá các loại phụ phẩm hiện dao động từ 6.100 - 9.600 đồng/kg. Cụ thể, giá tấm OM 5451 giữ ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua, và giá cám khô cũng ổn định ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Đối với thị trường nếp, giá cũng không có thay đổi. Nếp Long An IR 4625 (khô) đang có giá 9.600 - 9.800 đồng/kg, trong khi nếp Long An 3 tháng (khô) có giá từ 9.800 - 10.000 đồng/kg, đều giữ nguyên so với hôm qua.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng không có sự thay đổi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 100% tấm là 432 USD/tấn, gạo tiêu chuẩn 5% là 531 USD/tấn, và gạo 25% tấm là 503 USD/tấn.

KD Trading Kevin Le, một công ty Việt kiều, đã thành công trong việc đưa gạo ST25 của Việt Nam vào thị trường Canada – một trong những quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng. Gạo ST25, từng hai lần đạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và 2023, giúp công ty tự tin thâm nhập thị trường này.

Dù Canada chưa phải là thị trường lớn cho gạo Việt Nam, việc thành công vào thị trường khó tính này sẽ mở ra cơ hội cho gạo Việt tiếp cận các thị trường khác trên thế giới. Hiện tại, gạo cao cấp và gạo thơm chiếm khoảng 50% xuất khẩu, đúng với mục tiêu nâng cao chất lượng thay vì chỉ tập trung vào số lượng.

Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp, nhận định rằng xuất khẩu gạo vẫn là điểm sáng của nền kinh tế. Ông khuyến nghị các doanh nghiệp nên theo dõi sát sao các xu hướng thị trường và nhu cầu tiêu dùng để nắm bắt cơ hội vào các thị trường ngách.