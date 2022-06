Giá muối tăng cao kỷ lục, diêm dân Quỳnh Lưu phấn khởi bám đồng

(Baonghean.vn) - Gần 1 tháng trở lại đây, nhờ thời tiết khá thuận lợi, diêm dân huyện Quỳnh Lưu tích cực bám nắng sản xuất đem về sản lượng cao. Càng vui hơn khi giá muối bắt đầu tăng mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con.

Quỳnh Lưu là địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của toàn tỉnh với trên 600 ha, tập trung tại các xã: An Hòa, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thọ, Quỳnh Yên, Quỳnh Thuận... Sau nhiều năm giá muối xuống thấp thì vào thời điểm này giá muối đã bắt đầu tăng trở lại, thậm chí cao nhất từ trước đến nay.

Đang miệt mài thu gom muối dưới ánh nắng bỏng rát của ngày hè, bà Hồ Thị Hoa ở xã An Hòa cho biết: “Lâu lắm rồi hạt muối bà con làm ra mới có giá trị như thời điểm này. Từ năm ngoái trở về trước chỉ bán được giá 1.100 - 1.200 đồng/kg; thậm chí có thời điểm giá tụt giảm còn 900 đồng/kg. Vụ này giá muối đã tăng lên gấp đôi, đồng nghĩa thu nhập của người dân cũng tăng lên. Gia đình tôi mỗi ngày sản xuất được 1,5 tạ muối cho thu nhập hơn 300.000 đồng. Từ nay đến hết vụ, giá muối ổn định, gia đình thu về khoảng trên 20 triệu đồng”.

Giá muối tăng cao, diêm dân các xã ven biển Quỳnh Lưu tích cực bám nắng sản xuất. Theo bà con diêm dân, giá muối được thương lái thu mua tại ruộng từ 2.200 - 2.400 đồng/kg (tăng thêm 1.200 đồng/kg so với thời điểm năm ngoái).

Ông Hồ Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã An Hòa (Quỳnh Lưu) cho biết, toàn xã có 145 ha diện tích sản xuất muối, trong đó lao động làm muối chiếm 50% tổng số lao động toàn xã. Mỗi năm, diêm dân sản xuất 19.000 - 20.000 tấn muối cho doanh thu hàng chục tỷ đồng. Hiện nay, giá muối đang tăng cao nên thu nhập của bà con cũng khá hơn. Bình quân mỗi lao động làm muối thu nhập về 200.000 đồng/ngày thay vì 80.000 – 100.000 đồng/ngày như các năm. Do vậy, địa phương đang khuyến khích bà con bám nắng sản xuất; đồng thời làm việc với các thương lái để đảm bảo đầu ra, giá cả ổn định cho bà con.

Theo tìm hiểu từ các thương lái, năm nay giá muối tại huyện Quỳnh Lưu được thu mua cao hơn so với các năm là do muối ở các tỉnh phía Nam mất mùa, sản lượng tụt giảm nên thị trường phía Bắc tập trung thu mua toàn bộ muối của bà con diêm dân Quỳnh Lưu. Trong khi đó, ở Nghệ An, vào chính vụ sản xuất muối thì thời tiết không mấy thuận lợi nên năng suất, sản lượng giảm, nguồn cung hạn chế.

Ông Ngô Quang Vĩnh, một thương lái xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) cho biết: “Bước vào vụ muối năm nay, mỗi ngày gia đình tôi thu mua 40 – 50 tấn muối. Do nhu cầu thị trường tăng cao nên muối sản xuất ra trong ngày đều được thu mua toàn bộ rồi vận chuyển ra các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương”.

Theo thống kê từ phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, từ đầu năm đến nay, diêm dân đã sản xuất được 35.000 tấn/kế hoạch 47.000 tấn, đạt 74,4%. Đây là cơ hội để khuyến khích bà con đưa công nghệ làm muối trải bạt ô kết tinh vào sản xuất, thay thế cho phương pháp làm muối truyền thống hiện nay, qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang đẩy mạnh việc xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm, đầu tư nhà máy chế biến muối tinh, muối i-ốt và các loại sản phẩm khác từ muối. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành 4 nhà máy chế biến muối tinh, muối i ốt. Từ hoạt động chế biến, mỗi năm các đơn vị đã thu mua, bao tiêu khoảng 40.000 - 50.000 tấn muối thô.

Ông Bùi Xuân Trúc – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Bên cạnh thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng hạ tầng để thu mua, chế biến muối thô, huyện tiếp tục động viên, chỉ đạo 30 cơ sở làm dịch vụ thu mua muối tại ruộng cho bà con. Đến nay, nhiều HTX trên địa bàn sản xuất muối đã đứng ra bao tiêu sản phẩm, đây là điều kiện, động lực giúp bà con yên tâm sản xuất, bám nghề muối truyền thống của địa phương./.