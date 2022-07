Giả nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Tin mới

Số 13239 ngày 8-7-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13239 ngày 8-7-2022

HLV Nguyễn Huy Hoàng: 'Bản lĩnh, sự kiên cường đã giúp đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng' (Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Huy Hoàng đã dành lời khen đến các học trò. Ông đánh giá cao tinh thần mà các cầu thủ xứ Nghệ đã thể hiện trong trận đấu này.

Tấn công tới tấp vào Nga, phương Tây ngậm ngùi hứng trái đắng (Baonghean.vn) - Phương Tây đang phải đối mặt với nỗi đau kinh tế ngày càng lớn, khi các gói trừng phạt và cấm vận năng lượng không tác động gì nhiều tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin và vị thế chính trị của nhà lãnh đạo Nga. Lạm phát kèm suy thoái – hiện tượng kinh tế chưa từng chứng kiến, kể từ những năm 1970 là những trái đắng phương Tây đang hứng chịu.

Chơi thiếu người Sông Lam Nghệ An vẫn thắng thuyết phục trước CLB thành phố Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) -Dù chơi thiếu người trong hơn nửa thời gian của trận đấu, nhưng với đấu pháp hợp lý, SLNA vẫn giành chiến thắng thuyết phục trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu thuộc vòng 6, V.League 2022.

250 tài năng trẻ tranh tài hùng biện bằng tiếng Anh tại Cuộc thi do 2G Education & BUV đồng tổ chức (Baonghean.vn) - Cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Let Your Voice Be Heard” do Tổ chức giáo dục 2G Education tổ chức 4 năm qua đã thu hút hơn 1000 thí sinh khối THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia.



Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/7 (Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, 'đất thép' Vĩnh Linh; UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn các công trình thuỷ lợi; Hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022… là những thông tin đáng chú ý trên trong ngày 8/7.

Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022– 2027 thành công tốt đẹp (Baonghean.vn) - Phát biểu tại đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022– 2027, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, nhiệm kỳ qua Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đoàn khối đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Những hình ảnh đáng nhớ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Baonghean.vn) - Chiều hôm nay (8/7), hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Khép lại kỳ thi là những kỷ niệm không thể nào quên.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, 'đất thép' Vĩnh Linh (Baonghean.vn) - Ngày 8/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh và thả hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, nhằm tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam (Baonghean.vn) - Việc thành lập đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã giúp cho các bệnh nhân chạy thận ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn được điều trị gần nhà, tiết kiệm kinh phí.

Đề môn Ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 độ phân hóa cao, nhiều thí sinh lo lắng (Baonghean.vn) - Đây cũng là môn thi khó khăn nhất với nhiều thí sinh bởi ngoại ngữ vốn không phải là thế mạnh của tỉnh Nghệ An.

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lớp thứ nhất năm 2022 (Baonghean.vn) - Chiều 8/7, Tại Trung đoàn 764, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lớp thứ nhất năm 2022 cho 74 học viên là các đồng chí cán bộ trưởng, phó phòng, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Truyền thống, bản sắc và ‘thất bại tạm thời’ của bóng đá Việt (Baonghean.vn) - Một đội bóng giàu truyền thống, đậm đà bản sắc tất nhiên thường được xây dựng qua nhiều thời kỳ, giai đoạn, với sự đóng góp của nhiều thế hệ HLV, cầu thủ nội, ngoại xuất sắc, có lực lượng cổ động viên hùng hậu, công tác truyền thông tốt và hơn hết là đoạt được nhiều ngôi vô địch quốc gia, cup quốc gia, kể cả các giải đấu cấp khu vực và châu lục, thế giới.

Đài Nhật nói cựu Thủ tướng Shinzo Abe qua đời Cựu Thủ tướng Abe qua đời sau quá trình cấp cứu trong bệnh viện, theo NHK.

Bữa cơm 'đặc biệt' dành cho những thí sinh xa bố mẹ (Baonghean.vn) - Những học sinh ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã nhiều tháng nay xa gia đình, xa bố mẹ để tập trung cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Vì thế, so với bạn bè cùng trang lứa các em cũng thiệt thòi hơn...

Ngày thi thứ 2 của những thí sinh đến từ các huyện miền núi Nghệ An (Baonghean.vn) - Ngày thi thứ 2, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An diễn ra trong điều kiện mát mẻ. Đa số các em đều phấn khởi khi kết thúc môn thi tổ hợp. Ngoài ra đây cũng là ngôi trường đặc biệt, khi hầu hết các em học sinh đều là người dân tộc thiểu số, phải xa nhà, xa gia đình để dự thi. Vì vậy các em được trường tạo điều kiện cho ăn ở nội trú, giúp các em yên tâm dự thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ: Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử của Đảng ta Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 (tức ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tý) tại làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Dòng họ Nguyễn ở Từ Sơn - Bắc Ninh là dòng họ nổi tiếng vì nhiều người học rộng, tài cao. Cả ông nội và ông ngoại của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đều là nhà Nho yêu nước và đều làm nghề dạy học. Nguyễn Văn Cừ ở với ông ngoại từ nhỏ, được ông dạy chữ Hán và truyền dạy lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Cừ đã bộc lộ tư chất thông minh, tính tình kiên định.



Điểm ưu việt trong phát triển không gian xanh của Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River (Baonghean.vn) - Không gian xanh của Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River đến từ những ý tưởng táo bạo và mới mẻ của chủ đầu tư. Sự bài bản trong quy hoạch dự án đã làm nên thương hiệu của một dự án sinh thái đáng sống bậc nhất Nghệ An.

Thủ tướng Nhật: Ông Abe đang nguy kịch Thủ tướng Kishida cho biết ông Abe đang nguy kịch vì vết thương sau vụ nổ súng và các bác sĩ "đang chiến đấu" để cứu mạng ông.

BTV Hoài Anh và dàn mỹ nhân VTV hé lộ bí mật chưa từng kể khi lên sóng Với mỗi chương trình, các BTV của nhà đài lại có quy định bất thành văn về trang phục. Vào những ngày thời tiết đặc biệt, họ cũng có những lưu ý, biến tấu thú vị.

Nét riêng làng chài (Baonghean.vn) - Từ Quảng trường Bình Minh, trung tâm hành chính của thị xã biển Cửa Lò xuôi về phía Bắc chưa đầy 2km là địa phận của phường Nghi Thủy . Nằm ở điểm cuối của thị xã nên Nghi Thủy dường như tách biệt với sự nhộn nhịp, sầm uất của một đô thị du lịch biển, vẫn giữ cho riêng mình những nét văn hóa, nếp sinh hoạt đậm bản sắc miền biển. Điều này, tạo nên nét đặc sắc riêng có của một làng chài ven biển, đem đến cho du khách những điều thú vị, bất ngờ...

Thắm sắc áo xanh đồng hành cùng phụ huynh tiếp sức sĩ tử (Baonghean.vn) - Cùng với con bước vào những ngày thi căng thẳng giữa tiết trời oi nóng, phụ huynh của các thí sinh trên địa bàn tỉnh đã nhận được muôn vàn tình cảm quan tâm, chia sẻ và tận tình giúp đỡ của lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại các điểm thi. Những hành động đẹp đó đã tô thắm thêm sắc xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong chặng hành trình vì cộng đồng, xã hội.

Nhận định của các giáo viên Nghệ An quanh đề thi môn tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT (Baonghean.vn) - Đề thi môn tổ hợp năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là phù hợp với bối cảnh dịch Covid -19 nhưng vẫn phân hóa được thí sinh.

Hiện trường vụ phá rừng ở Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Đã có hai đối tượng trú trên địa bàn xã Châu Cường ra đầu thú, nhận thực hiện vụ chặt phát rừng trái phép tại Khoảnh 7, Tiểu khu 295B thuộc xã Châu Cường , nằm trong lâm phần do Lâm trường Quỳ Hợp quản lý.

Nghệ An: Tập huấn về số hóa hồ sơ để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (Baonghean.vn) - Sáng nay 8/7, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ số hoá hồ sơ, kết quả và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nhiều thí sinh Nghệ An tự tin với bài thi môn tổ hợp Kỳ thi THPT 2022 (Baonghean.vn) - Sau 150 phút làm bài, sáng nay các thí sinh đã hoàn thành môn thi thứ 3, môn thi tổ hợp – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ở môn thi này, hơn 70% thí sinh Nghệ An chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội với 3 môn Lịch sử - Địa lý và Giáo dục công dân.

7 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng (Baonghean.vn) - Sáng ngày 8/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ (Baonghean.vn) - Trong những năm qua, thành phố Vinh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và của tỉnh về định hướng phát triển. Đặc biệt, tại Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị đã xác định: “Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hoá, thể thao, giáo dục - đào tạo; cùng với thị xã Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh”.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rơi vào hôn mê ngay sau khi trúng đạn trong lúc đang có bài phát biểu tại thành phố Nara.