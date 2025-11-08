Thị trường Giá tiêu hôm nay 11/8: Tăng 2 tuần liên tiếp Giá tiêu hôm nay 11/8 trong nước nằm ở mức 140,000 - 142,000 đồng/kg, tăng mạnh từ 1000 đến 2500 đồng/kg so với tuần trước. Giá hồ tiêu xuất khẩu cũng đồng loạt tăng mạnh trong tuần qua

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh từ 1000 đến 2500 đồng/kg so với tuần trước. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 142,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 140,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 140,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

ảnh minh họa

Tính chung cả tuần qua, giá tiêu trong nước đã tăng từ 1000 đến 2500 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk có mức tăng mạnh nhất tuần qua 2500 đồng/kg. Đắk Nông tăng 2000 đồng/kg so với tuần trước. Các địa phương khác như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước cùng tăng 1000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước đang ở mức cao nhất trong 5 năm, tăng 15 - 18% so với cùng kỳ năm trước. Mức giá này khuyến khích nông dân cải tạo vườn, áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững, còn doanh nghiệp được khuyến nghị đầu tư mạnh vào chế biến sâu và chế biến sạch để đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường EU, Mỹ, Trung Đông.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), triển vọng thị trường tích cực khi nguồn cung toàn cầu ở trạng thái ổn định. Việt Nam đã hoàn tất vụ 2025 với điều kiện thời tiết thuận lợi, tạo nền tảng cho vụ 2026.

Nhu cầu từ Trung Quốc và các thị trường phương Tây hiện ở mức vừa phải, nhưng sự tham gia của 3 nguồn cung lớn là Việt Nam, Indonesia và Brazil được dự báo sẽ làm cho thị trường sôi động hơn trong nửa cuối năm. Điều này đặc biệt quan trọng khi các thị trường chuẩn bị cho giai đoạn mua hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm.

Đà tăng giá gần đây được cho là kết quả của nguồn cung hạn chế do nông dân không bán ồ ạt, trong khi nhu cầu từ doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu vẫn duy trì cao. Với bối cảnh này, giá tiêu có khả năng tiếp tục giữ vững hoặc tăng thêm trong ngắn hạn, nhất là khi thị trường bước vào mùa đặt hàng lớn.

Giá tiêu hôm nay 11/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 9/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,147 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,991 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,000 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Giá hồ tiêu xuất khẩu cũng đồng loạt tăng mạnh trong tuần qua. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia tăng 84 USD/tấn so với tuần trước. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 100 USD/tấn Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA Malaysia tăng vọt 350 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tuần qua tăng 118 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA tăng vọt 750 USD/tấn so với tuần trước. Còn tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 100 USD/tấn.

Theo báo cáo của Harris Spice, thị trường gần đây khá trầm lắng khi các nhà đầu cơ và người mua chủ yếu đứng ngoài quan sát. Nhu cầu từ Trung Quốc không tăng như kỳ vọng, trong khi các nước phương Tây cũng mua chậm lại do nguồn cung tại thị trường tiêu thụ đang ở mức đủ. Nông dân tiếp tục giữ hàng, chưa muốn bán ở mức giá hiện tại.

Các bất ổn về thuế quan đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu, đặc biệt sau khi Mỹ công bố các mức thuế đối ứng mới. Lo ngại về tác động giá khiến cả người mua lẫn nhà đầu cơ giảm hoạt động, trong khi áp lực bán cũng giảm do nguồn cung tại các vùng sản xuất đã cạn kiệt. Giá vì thế duy trì trạng thái đi ngang.

Harris Spice dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục đi ngang cho tới khi cung - cầu rõ ràng hơn. Sản lượng vụ mới ở Indonesia có thể hỗ trợ ổn định ngắn hạn, nhưng ảnh hưởng lớn hơn sẽ đến từ vụ thu hoạch ở Brazil trong trung hạn. Về phía nhu cầu, thuế nhập khẩu của Mỹ áp lên tất cả các quốc gia sản xuất tiêu lớn sẽ là yếu tố then chốt quyết định biến động giá.