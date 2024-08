Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/8/2024: Giảm xuống dưới mốc 140,000 đồng Giá tiêu hôm nay 16/8/2024 trong khoảng 138,000-139,000 đồng/kg, quay đầu giảm nhẹ 1,000 đồng so với hôm qua, giá mua cao nhất tại Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk là 139,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ngày 16/8/2024

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 139,000 đồng/kg giảm nhẹ 1,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 139,000 đồng/kg giảm nhẹ 1,000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 139,000 đồng/kg giảm nhẹ 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm nhẹ 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 138,500 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 138,000 đồng/kg giảm 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 16/8, giảm nhẹ 1,000 đồng/kg tại một số địa phương ở vùng trồng trọng điểm, ghi nhận mức giá cao nhất 139,000 đồng, dao động ở vùng giá 138,000 – 139,000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 139,000 -1,000 Gia Lai 139,000 -1,000 Đắk Nông 139,000 -1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 138,500 -1,000 Bình Phước 138,000 -1,000 Đồng Nai 138,500 -1,000

Trong tháng 6/2024, giá tiêu đã chạm mức cao nhất trong vòng 8 năm là 180.000 đồng/kg. Hiện tại, giá tiêu đã giảm xuống còn khoảng 140.000 đồng/kg. Dự kiến sau Tết Nguyên đán vào tháng 2/2025, thu hoạch vụ tiêu mới sẽ bắt đầu với sản lượng nhỉnh hơn mức 170.000 tấn của vụ trước đó.

Hiện Việt Nam còn khoảng 30% tồn kho tiêu, tương đương 50.000 - 55.000 tấn. Theo VPSA, sản lượng vụ tiêu tới có khả năng sẽ tương đương hoặc cao hơn so với năm 2024.

Lượng tiêu tồn kho trong dân không còn nhiều, và dù tình trạng sâu bệnh vẫn tồn tại, nhưng không quá nghiêm trọng. Người dân đã có biện pháp xử lý hiệu quả các bệnh thường gặp ở cây tiêu như bệnh vàng lá, chết chậm, bọ xít lưới, đốm tảo và tuyến trùng.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.424 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 8.741 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định mức 6.175 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn.

Để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về xuất khẩu xanh và hiểu biết về các luật lệ, quy định mới của EU như CBAM và EUDR.

Mục tiêu là giúp họ lập kế hoạch và áp dụng các biện pháp cần thiết để điều chỉnh hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Điều này sẽ giúp duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu một cách phù hợp và hiệu quả trong tình hình mới.

Cuộc họp sẽ do Cục Xúc tiến Thương mại (thuộc Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức cùng với các cơ quan liên quan.

1. Tên Chương trình: Chương trình đào tạo, nâng cao năng lực phát triển xuất khẩu xanh.

2. Thời gian: Từ 8h00 – 11h30 và 13h30 – 17h00 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2024. Chương trình cũng sẽ được tổ chức tại Cần Thơ và TPHCM ngày 05/9 và 27/9, các đơn vị có thể chọn địa điểm phù hợp để tham dự

3. Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Quy mô Chương trình: Khoảng 70-80 đại biểu từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

5. Đơn vị tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại.

6. Nội dung chương trình: Đính kèm, trong đó:

– Tổng quan về Đạo luật Cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM).

– Tổng quan về quy định nhằm giảm mất rừng và suy thoái rừng (EUDR).

– Những vấn đề doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần lưu ý để tuân thủ CBAM và EUDR.

– Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai CBAM/EUDR.

7. Chi phí tham dự: Miễn phí.

8. Đăng ký tham dự

– Các Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm tham dự được đề nghị đăng ký theo mẫu đơn đăng ký (đính kèm) (có ký, đóng dấu) và đường link: https://tinyurl.com/4yvfexv9

– Thời hạn đăng ký: 12h00 thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Tâm Trang – Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương);

Địa chỉ: Tầng 7, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 0828807986;

Email: tamtrang.vietrade@gmail.com.