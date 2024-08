Kinh tế Giá vàng biến động, các tiệm vàng Nghệ An vắng khách Bất chấp giá vàng liên tục biến động, giá vàng nhẫn tăng, thị trường vàng ở Nghệ An thời điểm này khá trầm lắng, ít khách giao dịch…

Giá vàng liên tục biến động trong tuần qua. Ảnh: T.P

Sáng nay (11/8) giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 76,5-78,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC giảm gần 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá nhẫn tròn 9999 niêm yết ở ngưỡng 76,35-77,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng nhẫn tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.430 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng thế giới trong tuần qua biến động liên tục với biên độ lớn. Thứ Hai đầu tuần đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh của giá vàng khi thị trường chịu áp lực bán tháo trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục bán vàng để bù đắp khoản lỗ trên thị trường chứng khoán.

Thị trường vàng Nghệ An khá yên ắng, vắng khách giao dịch. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, vào các phiên tiếp theo, giá vàng từng bước lấy lại được vị thế và tăng trở lại vùng giá an toàn. Theo dự báo, giá vàng sẽ tăng lên 2.500 USD/ounce vào cuối năm nay và tăng lên 2.600 USD/ounce vào năm 2025, nhưng rủi ro vẫn nghiêng về khả năng vượt mức giá này sớm hơn.

Qua theo dõi cho thấy, trong các phiên giao dịch gần đây, giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Do đó, các nhà đầu tư có thể tham khảo thị trường thế giới cùng nhận định của chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Người dân không mua vàng tích trữ vào thời điểm này. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết vào sáng 11/8 là 75,55-78,20 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra) cao hơn thị trường trong nước và mức chênh giữa các doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn rơi vào khoảng 300.000-700.000 đồng/lượng. Theo ghi nhận, gần nửa tháng nay, thị trường vàng khá yên ắng, số lượng người đến giao dịch ở cả hai chiều bán ra và mua vào đều giảm sút.

“Thường thì tháng Bảy âm lịch, khách cũng ít hơn do người ta ngại đầu tư vàng. Phần nữa, do giá vàng biến động thất thường nên chưa nhiều người xuống tiền mua vàng đầu tư; những người có ý định bán vàng cũng đang do dự khi theo dự báo sắp tới giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó, các tiệc mừng, tiệc thưởng hay tiệc hỷ cũng không được tổ chức vào dịp này nên nhu cầu vàng biếu, tặng, mừng cũng không có”, chị Phùng Thúy Loan, nhân viên một doanh nghiệp vàng bạc ở đường Lê Lợi, thành phố Vinh cho biết.

Theo quan niệm, tháng 7 âm lịch là tháng ngâu nên nhu cầu mua vàng cưới hầu như không có. Ảnh: T.P

Theo quan sát, mặc dù vào cuối tuần song ở “phố vàng” Cao Thắng, các tiệm vàng thưa thớt người vào – ra. Thi thoảng mới có khách ghé nắm bắt giá cả.

Bà Nguyễn Thị Minh, một người dân cho biết: “Có một khoản tiền phải quyết toán vào cuối quý 3, trong khi lãi suất vay đang tăng nên tôi có dự định bán số vàng đã cất trữ để chi trả. Thế nhưng, thời điểm này, giá vàng có tăng nhẹ song so với thời điểm cách đây 3 tháng thì nếu bán tôi chịu lỗ đến hơn 10 triệu đồng/lượng nên đang cân nhắc. Theo dự báo, giá vàng sẽ tăng mạnh vào quý 4/2024 nên tôi đang chờ xem biến động thị trường sẽ thế nào rồi mới quyết định”.

Trong khi đó, thời điểm này, lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng điều chỉnh tăng, thị trường bất động sản ở cả đất nền lẫn dự án đang có dấu hiệu ấm lại, kèm theo đó là chính sách kích cầu trong tháng ngâu từ các nhà đầu tư nên những người có số tiền nhàn rỗi nhiều, vốn lớn đang chuyển dòng tiền sang bất động sản thay vì tích trữ vàng.

Giá vàng biến động và dự báo sẽ tiếp tục tăng vào quý 4/2024 nên nhiều nhà đầu tư tham khảo, cân nhắc. Ảnh: T.P

“Có số vốn kha khá, ban đầu định đổ vào đầu tư vàng dài hạn. Song, vài tháng nay, khi các dự án bất động sản có chính sách kích cầu người mua, hỗ trợ giải ngân, hỗ trợ lãi suất nên số vốn ban đầu bỏ ra không nhiều. Đặc biệt, nếu xuống tiền đúng thời điểm, bán “trao tay” cũng có chênh lệch khá cao so với đầu tư vàng nên tôi đang chuyển hướng đầu tư vào bất động sản và ôm các mặt hàng dự trữ cho thị trường cuối năm”, anh Phan Mạnh Phú cho biết./.