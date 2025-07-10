Thị trường Giá vàng chiều nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 7/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tăng lên 140,6 triệu đồng. Chuyên gia nhận định vàng bị mua quá mức nên có thể giảm trong ngắn hạn

Giá vàng trong nước chiều nay 7/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 7/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 6/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,6 - 140,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h30 ngày 7/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 7/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 7/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

138,6 140,6

+500 +500 Tập đoàn DOJI

138,6 140,6

+500 +500 Mi Hồng

139,6 140,6

+500 +500 PNJ

138,6

140,6

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

138,6

140,6

+500 +500

Phú Quý 138 140,6

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 7/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 138,600 ▲500K 140,600 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 133,800 ▲800K 137,300 ▲800K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 133,300 ▲800K 136,800 ▲800K Nguyên liệu 99.99 130,800 ▲800K 132,800 ▲800K Nguyên liệu 99.9 130,300 ▲800K 132,300 ▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 7/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 138,600 ▲500K 140,600 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 133,000 ▲1000K 135,500 ▲1000K Vàng nữ trang 999 132,860 ▲990K 135,360 ▲990K Vàng nữ trang 9920 132,020 ▲1000K 134,520 ▲1000K Vàng nữ trang 99 131,750 ▲990K 134,250 ▲990K Vàng 916 (22K) 121,720 ▲920K 124,220 ▲920K Vàng 750 (18K) 93,280 ▼250K 101,780 ▲750K Vàng 680 (16.3K) 84,790 ▲680K 92,290 ▲680K Vàng 650 (15.6K) 80,730 ▲650K 88,230 ▲650K Vàng 610 (14.6K) 75,310 ▲610K 82,810 ▲610K Vàng 585 (14K) 71,920 ▲590K 79,420 ▲590K Vàng 416 (10K) 49,020 ▲420K 56,520 ▲420K Vàng 375 (9K) 43,460 ▲370K 50,960 ▲370K Vàng 333 (8K) 37,370 ▲330K 44,870 ▲330K

3. SJC - Cập nhật: 7/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138,600 ▲500K 140,600 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 138,600 ▲500K 140,620 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138,600 ▲500K 140,630 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135,000 ▲700K 137,700 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135,000 ▲700K 137,800 ▲700K Nữ trang 99,99% 132,700 ▲700K 135,700 ▲700K Nữ trang 99% 129,356 ▲693K 134,356 ▲693K Nữ trang 68% 84,935 ▲476K 92,435 ▲476K Nữ trang 41,7% 49,242 ▲292K 56,742 ▲292K

Giá vàng thế giới chiều nay 7/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 7/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3952,8 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 14,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,398 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay cùng nhau thiết lập những mức cao mới. Trong khi vàng miếng, vàng nhẫn trong nước tăng mạnh thì trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng không ngừng lập các kỷ lục mới, tiến sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, các chuyên gia đang bắt đầu tỏ ra thận trọng trước đà tăng này. Họ nhận định rằng vàng hiện đang trong tình trạng mua quá mức, giống như một chiếc xe đang chạy hết tốc lực và cần phải bớt ga.

Nếu đồng USD trở nên mạnh hơn hoặc lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, giá vàng có khả năng sẽ trải qua một đợt điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Dự báo về mức giá 4.000 USD/ounce, vốn được đưa ra từ đầu cho năm 2026, nay đã trong tầm ngắm khi giá vàng hiện tại đang ở khoảng 3.950 USD.

Dù vậy, chính các chuyên gia từ ngân hàng đưa ra dự báo này cũng cảnh báo rằng nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy đà tăng hiện tại có thể sắp cạn kiệt, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể chứng kiến một giai đoạn giá vàng đi ngang hoặc thậm chí giảm nhẹ trong quý IV/2025 để củng cố lại trước khi tiếp tục xu hướng tăng trong dài hạn.