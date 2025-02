Thị trường Giá vàng hôm nay 23/2: Giá vàng trong nước và vàng thế giới tăng tuần thứ 8 liên tiếp Giá vàng hôm nay 23/2/2025: Giá vàng trong nước vẫn sát mốc 92 triệu đồng/lượng sau khi tăng mạnh 3 ngày đầu tuần. Giá vàng thế giới tăng nhẹ và tăng tuần thứ 8 liên tiếp

Giá vàng trong nước hôm nay 23/2/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 23/2/2025, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 89,4 triệu đồng/lượng mua vào và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra. Không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 90,4-91,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 89,6-91,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 89,6-91,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 23/2/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 23/2/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

89,4 91,7

- - Tập đoàn DOJI

89,4

91,7

-

- Mi Hồng

90,4 91,6

+400 +200 PNJ

89,4

91,7

- - Vietinbank Gold

92,3



- Bảo Tín Minh Châu

89,6

91,7

+100 -

Phú Quý 89,6 91,7 +100 -

1. DOJI - Cập nhật: 23/2/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 89,400 91,700 AVPL/SJC HCM 89,400 91,700 AVPL/SJC ĐN 89,400 91,700 Nguyên liệu 9999 - HN 90,000 90,800 Nguyên liệu 999 - HN 89,900 90,700 AVPL/SJC Cần Thơ 89,400 91,700

2. PNJ - Cập nhật: 23/2/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 90.100 91.700 TPHCM - SJC 89.400 91.700 Hà Nội - PNJ 90.100 91.700 Hà Nội - SJC 89.400 91.700 Đà Nẵng - PNJ 90.100 91.700 Đà Nẵng - SJC 89.400 91.700 Miền Tây - PNJ 90.100 91.700 Miền Tây - SJC 89.400 91.700 Giá vàng nữ trang - PNJ 90.100 91.700 Giá vàng nữ trang - SJC 89.400 91.700 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 90.100 Giá vàng nữ trang - SJC 89.400 91.700 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 90.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 89.000 91.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 88.910 91.410 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 88.190 90.690 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 81.410 83.910 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 66.280 68.780 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 59.870 62.370 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 57.130 59.630 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 53.470 55.970 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 51.180 53.680 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.710 38.210 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.960 34.460 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.850 30.350

3. SJC - Cập nhật: 23/2/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 89,400 91,700 SJC 5c 89,400 91,720 SJC 2c, 1C, 5 phân 89,400 91,730 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 89,300 91,400 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 89,300 91,500 Nữ Trang 99.99% 89,300 91,100 Nữ Trang 99% 87,198 90,198 Nữ Trang 68% 59,104 62,104 Nữ Trang 41.7% 35,142 38,142

Giá vàng thế giới hôm nay 23/2/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2937,44 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 6,27 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.750 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 92,19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang thấp hơn giá vàng quốc tế là 490 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang trên đà tăng tuần thứ 8 liên tiếp, nhờ nhu cầu mua vàng như một tài sản an toàn trước những lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold, nhận định: 'Đây chỉ là sự điều chỉnh bình thường sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục và các nhà đầu tư chốt lời... Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng vẫn rất vững chắc.'

Giá vàng đã phá vỡ hai kỷ lục trong tuần này và giao dịch trên mức 2.950 USD/ounce, nhờ sự không chắc chắn về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị, khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 11,5%.

Các nhà phân tích từ Commerzbank cho biết: 'Nhu cầu vàng hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư phương Tây và ngân hàng trung ương. Các nhà đầu tư ETF (quỹ hoán đổi danh mục) cũng đang tham gia vào xu hướng này.'

Tuần này, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch áp thuế mới đối với gỗ và sản phẩm từ rừng, bên cạnh các kế hoạch trước đó về việc áp thuế lên ô tô nhập khẩu, chất bán dẫn và dược phẩm. Điều này diễn ra sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và 25% thuế lên thép và nhôm.

Theo Ebkarian, vai trò của vàng như một tài sản an toàn vẫn chưa được phát huy hoàn toàn, vì dòng tiền vẫn đang ở bên lề và chưa có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các tài sản rủi ro sang các tài sản an toàn hơn.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vì các chính sách của Trump được coi là có thể gây ra lạm phát. Nếu lạm phát tăng cao, Fed có thể buộc phải duy trì lãi suất cao, điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không sinh lãi.

Trong khi đó, giá bạc giảm 0,9% xuống còn 32,64 USD/ounce, và giá palladium giảm 0,7% xuống 970,45 USD. Cả hai kim loại này vẫn đang trên đà tăng trong tuần. Giá bạch kim giảm 1,1% xuống 967,40 USD và có thể kết thúc tuần với mức giảm.

Dự báo giá vàng

Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler cũng dự đoán giá vàng sẽ có đợt điều chỉnh trong thời gian tới.

'Vàng đạt mức cao kỷ lục gần 2.955 đô la vào ngày 20/2. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, giá vàng đang bắt đầu có những dấu hiệu sụt giảm', ông cho biết.

'Từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay đã tăng tới hơn 13%. Việc giá tăng quá nhanh có thể khiến quá trình mua vào của các nhà đầu tư chậm lại. Các biểu đồ kỹ thuật đang chỉ ra các chỉ báo giảm giá. Mức hỗ trợ ban đầu có thể vào khoảng 2.875 USD-2.880 USD/ounce', ông Chandler dự báo.

Tuần này, 17 nhà phân tích tại Wall Street-Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của Phố Wall tiếp tục bị kiềm chế. 9 chuyên gia (tương đương 53%) dự báo ​​giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 4 nhà phân tích (24%) cho rằng giá kim loại quý này sẽ giảm. 4 người còn lại tin tưởng giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 144 nhà đầu tư nhỏ lẻ (tương đương 71%) trong số 204 nhà đầu tư tại Main Street-Phố Chính tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News lạc quan rằng, giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Chỉ 34 nhà đầu tư (17%) dự đoán kim loại quý này sẽ giao dịch ở mức thấp hơn. 26 nhà đầu tư còn lại (13%) bày tỏ quan điểm trung lập.

Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank khuyên các nhà đầu tư nên chờ cơ hội mua vào ở các nhịp điều chỉnh tiếp theo.

Các nhà phân tích của Saxo Bank nhận định, giá vàng đạt kỷ lục mới nhờ động lực liên tục và nhu cầu trú ẩn để ứng phó động thái bất ngờ của ông Trump. Thị trường vàng hướng tới mức tâm lý lớn tiếp theo là 3.000 USD/ounce.

Citigroup đưa ra dự báo vào đầu tháng 2 rằng giá vàng được kỳ vọng sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong vòng ba tháng tới, do căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại do Mỹ gây ra đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn.

Goldman Sachs nhận thấy tiềm năng vàng có thể tăng vọt lên 3.300 USD/ounce vào cuối năm do vị thế đầu cơ kéo dài.