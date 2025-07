Thị trường Giá vàng hôm nay 27/7/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giảm sâu xuống đáy tuần qua Giá vàng hôm nay 27/7/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giảm sâu xuống mức đáy thấp nhất tuần qua

Thông tin giá vàng tính đến 4h30 ngày 27/7/2025, giá vàng miếng trong nước theo mức giá chốt phiên hôm qua 26/7. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,6-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119,6-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 120,2-121 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,6-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,8-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 ngày 27/7/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,2-119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 27/7/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 27/7/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

119,6 121,1

-100 -600 Tập đoàn DOJI

119,6 121,1

-100

-600 Mi Hồng

120,2 121

-500 -700 PNJ

119,6

121,1

-100 -600 Bảo Tín Minh Châu

119,6

121,1

-100 -600

Phú Quý 118,8 121,1

-400 -600

1. DOJI - Cập nhật: 27/7/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 119,600 ▼100K 121,100 ▼600K AVPL/SJC HCM 119,600 ▼100K 121,100 ▼600K AVPL/SJC ĐN 119,600 ▼100K 121,100 ▼600K Nguyên liệu 9999 - HN 108,500 ▼500K 109,500 ▼500K Nguyên liệu 999 - HN 108,400 ▼500K 109,400 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 27/7/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 116,000 118,500 ▼300K Hà Nội - PNJ 116,000 118,500 ▼300K Đà Nẵng - PNJ 116,000 118,500 ▼300K Miền Tây - PNJ 116,000 118,500 ▼300K Tây Nguyên - PNJ 116,000 118,500 ▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 116,000 118,500 ▼300K

3. SJC - Cập nhật: 27/7/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119,600 ▼100K 121,100 ▼600K Vàng SJC 5 chỉ 119,600 ▼100K 121,120 ▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119,600 ▼100K 121,130 ▼600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114,500 ▼500K 117,000 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114,500 ▼500K 117,100 ▼500K Nữ trang 99,99% 114,500 ▼500K 116,400 ▼500K Nữ trang 99% 111,747 ▼495K 115,747 ▼495K Nữ trang 68% 72,410 ▼340K 79,310 ▼340K Nữ trang 41,7% 41,793 ▼208K 48,693 ▼208K

Giá vàng thế giới hôm nay 27/7/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 27/7 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3338,36 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,91 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.310 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,75 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng thế giới chia làm hai xu hướng trái ngược nhau, tạo thành một bức tranh khá rõ nét khi chia đôi biểu đồ giá vào khoảng ngày thứ 4.

Giá vàng thế giới bắt đầu tuần mới ngày 21/7 ở mức 3.347,05 USD/ounce và ngay lập tức tăng điểm trong những giờ đầu giao dịch. Giá vàng tăng lên 3.370 USD trong phiên Á và Âu, sau đó tiếp tục đà tăng để chạm ngưỡng 3.390 USD ngay trước khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa sáng thứ 2. Đến 11 giờ sáng, giá vàng đạt đỉnh ngắn hạn ngay tại mức kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce.

Sau một nỗ lực vượt qua ngưỡng 3.400 USD không thành vào khoảng 7 giờ tối, giá vàng giảm nhẹ xuống vùng 3.380 USD. Tuy nhiên, phiên Âu tiếp theo đã mang lại sức bật mới, đẩy giá vàng tăng trở lại và vượt qua 3.400 USD khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa sáng thứ 3. Đỉnh cao nhất trong ngày chạm mức 3.433 USD/ounce.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc giá vàng gặp phải kháng cự mạnh. Dù đã thử vượt ngưỡng này nhiều lần nhưng không thành công, và đến sáng thứ 4, giá vàng rơi xuống vùng hỗ trợ ngắn hạn ở 3.383 USD/ounce.

Sau một ngày giao dịch đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 10 USD, giá vàng bắt đầu giảm mạnh từ nửa đêm. Đà giảm kéo dài liên tục, đưa giá xuống 3.353 USD vào 8 giờ 45 sáng thứ 5. Dù có một nỗ lực phục hồi ngắn để thử thách vùng kháng cự quanh 3.380 USD, đà tăng nhanh chóng suy yếu.

Đến phiên giao dịch đêm, giá vàng tiếp tục giảm và chạm 3.340 USD khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa sáng thứ 6. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất tuần ở 3.327 USD/ounce, giá vàng phục hồi nhẹ lên 3.340 USD và duy trì quanh ngưỡng này cho đến hết tuần.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định: "Những thông tin tốt về thuế quan thương mại đang khiến vàng chịu chút sức ép. Tuy nhiên, ngay cả khi các thỏa thuận với Nhật Bản, EU, Anh hay Ấn Độ được thông qua, giá vàng thường chỉ giảm nhẹ rồi nhanh chóng phục hồi trở lại."

Theo Grady, vào cuối tuần khi thị trường giao dịch chỉ còn nửa ngày, các thuật toán tự động thường phản ứng mạnh với tin tức. "Các thuật toán giao dịch theo tin và có xu hướng đẩy giá vàng xuống khi thị trường chứng khoán lên giá", ông giải thích. Tuy nhiên, Grady không cho rằng đây sẽ là đợt điều chỉnh mạnh. "Vàng có thể giảm nhẹ nhưng khó có khả năng xuống mức 2.700 USD."

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành hiện có quan điểm khác nhau về xu hướng giá vàng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ thái độ lạc quan về khả năng tăng giá trong ngắn hạn.

Trong tuần này, 14 chuyên gia đã tham gia khảo sát của Kitco News. Sau đợt tăng giá không thành của vàng, số lượng chuyên gia dự đoán giá vàng tăng đã giảm mạnh. Chỉ có 2 người (14%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 5 người (36%) dự báo giá giảm. Số còn lại, 7 chuyên gia (50%), cho rằng giá vàng sẽ đi ngang và không có biến động lớn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco với 206 phiếu bầu từ các nhà đầu tư cá nhân cho thấy đa số vẫn kỳ vọng giá vàng tăng. Cụ thể, 135 người (66%) dự đoán giá sẽ lên trong tuần tới, 40 người (19%) nghĩ giá giảm, và 31 người (15%) cho rằng giá sẽ tiếp tục ổn định.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nhận định: "Giá vàng có thể sẽ đi ngang. Hiện không có dấu hiệu cho thấy vàng sẽ giảm mạnh, dù nó có thể trôi dạt xuống thấp hơn một chút do dòng tiền dịch chuyển sang bạc và đồng.

Tuy nhiên, lý do cơ bản khiến giá vàng vẫn ở mức cao do là nơi trú ẩn an toàn trước những bất ổn toàn cầu vẫn chưa thay đổi. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo." Ông cũng đề cập đến thông tin Trung Quốc có thể đang mua vào nhiều vàng hơn dự kiến, nhưng không nghĩ rằng nguồn cung này sẽ đột ngột bán ra thị trường.

Các nhà phân tích từ Commerzbank cho rằng vàng đang trong giai đoạn tìm hướng đi, do các thỏa thuận thương mại tiềm năng có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này như một tài sản an toàn. Họ giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn vì tin rằng giá vàng đã chạm đỉnh tạm thời.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, lại lạc quan: "Giá sẽ tăng. Đợt bán tháo hôm nay tạo tiền đề cho một đợt phục hồi vào tuần tới. Nếu Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, vàng và bạc sẽ tiếp tục tăng. Nếu Fed bất ngờ cắt giảm lãi suất, giá sẽ tăng mạnh hơn. Dù thế nào, xu hướng vẫn là đi lên."

Tuy nhiên, Mark Leibovit, biên tập viên của VR Metals/Resource Letter, tỏ ra thận trọng: "Cần cảnh giác vì đồng USD có thể đang chạm đáy và chuẩn bị phục hồi, điều này có thể gây áp lực lên giá vàng."

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự đoán: "Giá vàng sẽ tăng. Tôi cho rằng đợt giảm hiện tại chỉ là điều chỉnh. Dù không kỳ vọng Fed sẽ có tín hiệu quá ôn hòa, họ cũng không cần phải dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thay vào đó, họ sẽ chờ thêm dữ liệu. Điều này có thể kích thích vàng tăng giá, giống như những gì chúng ta đã thấy trong một năm rưỡi qua."

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, lại cho rằng: "Giá vàng sẽ ổn định, có thể tiếp tục giao dịch trong một biên độ hẹp như từ giữa tháng 4 đến nay, chờ đợi các yếu tố mạnh để bứt phá. Một loạt thỏa thuận thương mại lớn và tin tức kinh tế tích cực có thể khiến nhà đầu tư tạm dừng mua vào. Ngoài ra, đồng USD đã giảm khá lâu và có thể phục hồi. Tuy nhiên, luôn có những người mua tiềm năng sẵn sàng đẩy giá vàng lên nếu tình hình thay đổi."