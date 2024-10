Thị trường Giá vàng hôm nay 26/10/2024: Vàng thế giới có thể vượt 3.000 USD/ounce Giá vàng hôm nay 26/10/2024: Dự báo vàng thế giới có thể vượt 3.000 USD/ounce trong ba tháng tới. Vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ xuống còn 88,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/10/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 26/10/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 87,9 triệu đồng/lượng mua vào và 89,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn DOJI giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 88-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng Mi Hồng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 26/10/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/10/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

87

89

- - Tập đoàn DOJI

87

89

-

- Mi Hồng

88

89

-300

- PNJ

87

89

- - Vietinbank Gold

89

-

- Bảo Tín Minh Châu

87

89

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

87

89

- -



1. DOJI - Cập nhật: 26/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 87,000 89,000 AVPL/SJC HCM 87,000 89,000 AVPL/SJC ĐN 87,000 89,000 Nguyên liệu 9999 - HN 87,800 ▼100K 88,200 ▼100K Nguyên liệu 999 - HN 87,700 ▼100K 88,100 ▼100K AVPL/SJC Cần Thơ 87,000 89,000

2. PNJ - Cập nhật: 26/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 87.600 88.900 TPHCM - SJC 87.000 89.000 Hà Nội - PNJ 87.600 88.900 Hà Nội - SJC 87.000 89.000 Đà Nẵng - PNJ 87.600 88.900 Đà Nẵng - SJC 87.000 89.000 Miền Tây - PNJ 87.600 88.900 Miền Tây - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 87.600 88.900 Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 87.600 Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 87.600 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 87.500 88.300 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 87.410 88.210 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 86.520 87.520 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 80.480 80.980 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 64.980 66.380 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 58.790 60.190 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 56.150 57.550 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 52.610 54.010 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 50.410 51.810 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.480 36.880 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.860 33.260 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.890 29.290

3. SJC - Cập nhật: 26/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 87,000 89,000 SJC 5c 87,000 89,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 87,000 89,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 87,000 88,500 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 87,000 88,600 Nữ Trang 99.99% 86,900 88,200 Nữ Trang 99% 85,326 87,326 Nữ Trang 68% 57,631 60,131 Nữ Trang 41.7% 34,433 36,933

Giá vàng thế giới hôm nay 26/10/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,738.58 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 9,41 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.800 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 86,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,88 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, nhu cầu mua vàng nhẫn trong nước đang tăng mạnh do mùa cưới và sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nguồn cung vàng hạn chế dẫn đến sự mất cân đối giữa cung và cầu, làm ảnh hưởng đến giá vàng nhẫn.

Trong khi vàng miếng chịu sự quản lý chặt chẽ và lượng cung ra thị trường khá ít, người mua chuyển sang mua vàng nhẫn, làm nguồn cung mặt hàng này cũng ngày càng khan hiếm. Nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá vàng nhẫn ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm của giá vàng thế giới, nhưng lại nhạy cảm hơn với xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là nếu giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng nhẫn trong nước sẽ dễ "bùng nổ" theo.

Bên cạnh đó, chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn cũng là yếu tố thúc đẩy giá vàng. Theo công cụ FedWatch Tool của CME, thị trường kỳ vọng có tới 97% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 11, giúp hỗ trợ giá vàng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại của High Ridge Futures, cho biết giá vàng hiện vẫn được hỗ trợ mạnh nhờ vai trò của nó như tài sản an toàn trong bối cảnh lạm phát và những biến động chính trị trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Dù ai đắc cử – Donald Trump hay Kamala Harris – thì nguy cơ lạm phát từ thâm hụt ngân sách và nợ công tiếp tục tăng vẫn hiện hữu, tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng dài hạn.

Căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn, góp phần đẩy giá tăng. Ông Stepan Pirko, Chủ tịch Quỹ đầu tư Bohemian Empire của Czech, nhận định giá vàng tăng gần đây có thể liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh BRICS. Niềm tin vào đồng USD đang suy giảm, và có tin đồn rằng BRICS có thể đưa ra đồng tiền mới hỗ trợ một phần bằng vàng để giảm phụ thuộc vào USD. Tuy là dự đoán, nhưng sự bất ổn này vẫn thúc đẩy nhu cầu vàng.

Tác giả Jaroslav Jarolim của Thời báo Kinh tế Czech nhấn mạnh rằng những yếu tố chính khiến giá vàng tăng liên tục là việc giảm lãi suất và chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương. Chuyên gia Jiri Tylecek của XTB cho rằng triển vọng giảm lãi suất toàn cầu và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá vàng.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng vật chất của các ngân hàng trung ương cũng là yếu tố lớn. Ngân hàng Quốc gia Czech hiện nằm trong số những ngân hàng trung ương tích luỹ vàng nhiều nhất thế giới, cho thấy nhu cầu vàng từ các tổ chức lớn đang gia tăng.

Sản lượng khai thác vàng toàn cầu giảm do thiếu đầu tư, cũng như vàng vẫn còn tương đối rẻ so với chỉ số S&P 500, là những lý do bổ sung hỗ trợ giá vàng.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng đang ở mức cao, các chuyên gia trong nước khuyến nghị cần cẩn trọng khi đầu tư vào vàng.

Ông Phạm Vũ Thăng Long, từ Công ty Chứng khoán HSC, nhận định rằng việc đầu tư vào vàng hiện nay có thể chứa đựng rủi ro do giá đã tăng cao.

Ông Long cho rằng giá vàng nhẫn đã tăng lên một mức không hợp lý và có khả năng sẽ có sự can thiệp từ cơ quan chức năng để ổn định thị trường.

Ông Trương Vi Tuấn, từ Giavang.net, dự báo rằng giá vàng nhẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc vào giá vàng thế giới và có thể tăng vọt nếu giá vàng thế giới tăng mạnh.

Julia Khandoshko, CEO của Mind Money, nhận định rằng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới khó dự đoán và điều này có thể khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Giá vàng có thể đạt 2.800 USD/ounce và thậm chí vượt qua 3.000 USD/ounce trong ba tháng tới.