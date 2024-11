Thị trường Giá vàng hôm nay 6/11/2024: Vàng thế giới dự báo tăng bất kể ứng viên nào đắc cử tổng thống Giá vàng hôm nay 6/11/2024: Giá vàng thế giới dự báo tăng bất kể ứng viên nào đắc cử tổng thống, vì cả hai ứng viên đều không có ý định cắt giảm chi tiêu mà thậm chí có thể sẽ tăng thêm.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/11/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 6/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 88,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn DOJI giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua -giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 87,8-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 6/11/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 6/11/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

87

89

- - Tập đoàn DOJI

87

89

-

- Mi Hồng

87,8

89

-

- PNJ

87

89

- - Vietinbank Gold

89

-

- Bảo Tín Minh Châu

87

89

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

87

89

- -

1. DOJI - Cập nhật: 6/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 87,000 89,000 AVPL/SJC HCM 87,000 89,000 AVPL/SJC ĐN 87,000 89,000 Nguyên liệu 9999 - HN 87,400 ▼100K 87,800 ▼300K Nguyên liệu 999 - HN 87,300 ▼100K 87,600 ▼400K AVPL/SJC Cần Thơ 87,000 89,000

2. PNJ - Cập nhật: 6/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 87.400 ▼300K 88.500 ▼290K TPHCM - SJC 87.000 89.000 Hà Nội - PNJ 87.400 ▼300K 88.500 ▼290K Hà Nội - SJC 87.000 89.000 Đà Nẵng - PNJ 87.400 ▼300K 88.500 ▼290K Đà Nẵng - SJC 87.000 89.000 Miền Tây - PNJ 87.400 ▼300K 88.500 ▼290K Miền Tây - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 87.400 ▼300K 88.500 ▼290K Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 87.400 ▼300K Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 87.400 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 87.300 ▼300K 88.100 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 87.210 ▼300K 88.010 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 86.320 ▼300K 87.320 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 80.300 ▼270K 80.800 ▼270K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 64.830 ▼220K 66.230 ▼220K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 58.660 ▼200K 60.060 ▼200K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 56.020 ▼190K 57.420 ▼190K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 52.490 ▼180K 53.890 ▼180K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 50.290 ▼170K 51.690 ▼170K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.400 ▼120K 36.800 ▼120K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.790 ▼110K 33.190 ▼110K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.820 ▼100K 29.220 ▼100K

3. SJC - Cập nhật: 6/11/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 87,000 89,000 SJC 5c 87,000 89,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 87,000 89,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 86,800 ▼200K 88,300 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 86,800 ▼200K 88,400 ▼400K Nữ Trang 99.99% 86,700 ▼200K 88,100 ▼400K Nữ Trang 99% 85,227 ▼396K 87,227 ▼396K Nữ Trang 68% 57,563 ▼273K 60,063 ▼273K Nữ Trang 41.7% 34,391 ▼167K 36,891 ▼167K

Giá vàng thế giới hôm nay 6/11/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,741.75 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,44 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.880 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 86,49 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,51 triệu đồng/lượng.

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 6/11 (giờ Việt Nam), với các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và đương kim Tổng thống Donald Trump từ Đảng Cộng hòa đang so kè sít sao trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào tháng trước đã cho thấy lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể chứng kiến sự bất ổn tương tự như sau khi Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, khi tuyên bố sai lệch của ông rằng cuộc bầu cử bị gian lận đã thúc đẩy hàng trăm người tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Theo ông Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của TD Securities, nếu ông Trump thắng, giá vàng thế giới có thể sẽ tăng do lo ngại lạm phát có thể cao hơn vì các mức thuế mà ông Trump đề xuất.

Bên cạnh đó, sự chú ý của thị trường cũng hướng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Năm, với dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25%. Vàng được coi là một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn, và thường có xu hướng tăng khi lãi suất thấp.

Chiến lược gia Yeap Jun Rong từ IG cho biết động thái này đã được thị trường dự đoán từ trước, vì vậy nó có thể không gây ra nhiều phản ứng từ giá vàng. Sự quan tâm chủ yếu sẽ tập trung vào định hướng chính sách của các nhà hoạch định.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo từ UBS nhận định rằng yếu tố chính thúc đẩy giá vàng trong tuần này sẽ là cuộc bầu cử Mỹ. Ông cho rằng quyết định giảm lãi suất của Fed khó có thể gây biến động lớn, vì ngân hàng này có thể sẽ báo hiệu thêm các đợt cắt giảm theo đúng kỳ vọng của thị trường.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân sẽ họp từ ngày 4-8 tháng 11. Thị trường kỳ vọng cuộc họp sẽ thông qua các biện pháp kích thích tài chính bổ sung, có thể là yếu tố hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đang chú ý theo dõi những diễn biến của cuộc bầu cử Mỹ 2024.

Trong nước, giá vàng nhẫn vừa ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp trong tuần. Hiện tại, giá vàng nhẫn dao động ở mức không quá 88,6 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất kể từ ngày 23/10 và giảm 1,3% so với đỉnh 89,8 triệu đồng đạt vào ngày 31/10.

Trong phiên giảm ngày 5/11, một số doanh nghiệp vàng đã nới rộng khoảng cách giữa giá mua và giá bán bằng cách giảm mạnh giá mua vào hơn giá bán ra. Điều này có thể cho thấy sự thận trọng của nhiều nhà đầu tư, khi họ chủ động chốt lời để bảo toàn tài sản trước những biến động khó đoán khi kết quả bầu cử Mỹ sắp được công bố.

Trong phiên 6/11, xu hướng giảm vẫn tiếp tục nhưng mức giảm đã nhẹ nhàng hơn ở phía mua vào. Điều này giúp chênh lệch giá mua - bán của vàng nhẫn thu hẹp về mức phổ biến quanh 1 triệu đồng.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia Edward Meir từ Marex cho rằng giá vàng có thể tăng bất kể ai sẽ đắc cử, vì cả hai ứng viên đều không có ý định cắt giảm chi tiêu mà thậm chí có thể sẽ tăng thêm.

Mặc dù giá vàng có thể dao động trong ngắn hạn, Meir dự đoán rằng mục tiêu giá 3.000 USD vào năm 2025 là khả thi, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ tiếp tục tăng cường chi tiêu.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management, nhận định giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 2.750 USD/ounce và đang trong giai đoạn củng cố. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn được giữ nguyên.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng vẫn có nhiều dư địa để tăng mạnh. Ông cho rằng lãi suất thấp hơn trong bối cảnh kinh tế trì trệ và lạm phát vẫn còn là yếu tố sẽ đẩy giá vàng lên cao.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao của Forex.com, cũng đồng tình, cho rằng giá vàng sẽ tăng nhờ nhiều yếu tố tích cực như căng thẳng quân sự tại Trung Đông và chính sách giảm lãi suất của Fed.

Ngược lại, chuyên gia Alex Kuptsikevich từ FxPro cảnh báo rằng áp lực chốt lời trước bầu cử và việc Fed chỉ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có thể kéo giá vàng xuống mức 2.680-2.700 USD/ounce.

Ngân hàng Thế giới vừa công bố dự báo mới về thị trường hàng hóa. Dù vàng dự kiến tiếp tục vượt trội so với các lĩnh vực khác, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhu cầu vàng sẽ yếu hơn trong năm tới và kéo dài đến năm 2026.

Theo báo cáo, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và sản xuất trang sức, vốn chiếm khoảng 2/3 tổng cầu vàng toàn cầu, có khả năng sẽ giảm do giá vàng đang ở mức cao kỷ lục. Dự báo giá vàng sẽ tăng 21% vào năm 2024 so với cùng kỳ năm trước và giữ ở mức cao hơn khoảng 80% so với trung bình giai đoạn 2015-2019 trong suốt thời kỳ dự báo, chỉ giảm nhẹ 1% vào năm 2025 và 3% vào năm 2026.