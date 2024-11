Thị trường

Giá vàng hôm nay 4/11/2024: Vàng thế giới giảm hơn 11,81 USD/Ounce so với tuần trước

Giá vàng hôm nay 4/11/2024: Giá vàng thế giới giảm 11,81 USD/Ounce so với tuần trước nhưng giá sau quy đổi lại cao hơn so với tuần trước do tỷ giá USD tăng.