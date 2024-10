Thị trường Giá vàng hôm nay 1/11/2024: Vàng thế giới giảm mất gần 40 USD so với đỉnh Giá vàng hôm nay 1/11/2024: Vàng thế giới giới giảm mất gần 40 USD so với đỉnh về mốc 2,741.09 USD/Ounce. Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục tăng nhẹ 50 nghìn đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 1/11/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 1/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 88,65 triệu đồng/lượng mua vào và 89,65 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn DOJI tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 89,3-90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng miếng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 88-90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 88-90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 1/11/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/11/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

88

90

- - Tập đoàn DOJI

88

90

-

- Mi Hồng

89,3

90

+800

- PNJ

88

90

- - Vietinbank Gold

90

-

- Bảo Tín Minh Châu

88

90

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

88

90

- -

1. DOJI - Cập nhật: 1/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 88,000 90,000 AVPL/SJC HCM 88,000 90,000 AVPL/SJC ĐN 88,000 ▲1000K 90,000 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 88,550 ▲50K 88,950 ▲50K Nguyên liệu 999 - HN 88,450 ▼50K 88,850 ▲50K AVPL/SJC Cần Thơ 88,000 90,000

2. PNJ - Cập nhật: 1/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 88.400 89.500 TPHCM - SJC 88.000 90.000 Hà Nội - PNJ 88.400 89.500 Hà Nội - SJC 88.000 90.000 Đà Nẵng - PNJ 88.400 89.500 Đà Nẵng - SJC 88.000 90.000 Miền Tây - PNJ 88.400 89.500 Miền Tây - SJC 88.000 90.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 88.400 89.500 Giá vàng nữ trang - SJC 88.000 90.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 88.400 Giá vàng nữ trang - SJC 88.000 90.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 88.400 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 88.300 89.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 88.210 89.010 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 87.310 88.310 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 81.220 81.720 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 65.580 66.980 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 59.340 60.740 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 56.670 58.070 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 53.100 54.500 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 50.870 52.270 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.820 37.220 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.160 33.560 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28.150 29.550

3. SJC - Cập nhật: 1/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 88,000 90,000 SJC 5c 88,000 90,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 88,000 90,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 87,700 ▲200K 89,200 ▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 87,700 ▲200K 89,300 ▲200K Nữ Trang 99.99% 87,600 ▲200K 89,000 ▲200K Nữ Trang 99% 86,118 ▲198K 88,118 ▲198K Nữ Trang 68% 58,176 ▲136K 60,676 ▲136K Nữ Trang 41.7% 34,766 ▲83K 37,266 ▲83K

Giá vàng thế giới hôm nay 1/11/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,741.09 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay giảm 37,59 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.780 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 86,06 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,93 triệu đồng/lượng.

Báo cáo cho thấy, trong khi nhu cầu vàng ở các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia, và Malaysia đều tăng mạnh hai chữ số so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, nhu cầu vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam đã giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 10% so với mức trung bình năm 2023. Nguyên nhân chính là do giá vàng trong nước tăng cao, khiến người tiêu dùng e ngại mua mới.

Trên thị trường quốc tế, tổng nhu cầu vàng tăng 5% so với quý III năm ngoái, đạt 1.313 tấn, tương đương hơn 100 tỷ USD - mức kỷ lục mới. Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu đầu tư tăng mạnh, khi giá vàng toàn cầu trung bình đạt 2.474 USD/ounce trong quý III, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng nhu cầu đầu tư vàng tăng cao phản ánh tâm lý thận trọng trước rủi ro địa chính trị và lo ngại về suy thoái kinh tế. Ông nói: “Giá vàng tăng mạnh là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu, nhưng giá cao cũng khiến một số người tiêu dùng chần chừ. Để khôi phục nhu cầu vàng trang sức, thị trường cần sự ổn định về giá.”

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu mua vàng đang tăng cao khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris đang cạnh tranh rất sát sao. Nhà đầu tư cũng chờ đợi các số liệu kinh tế để dự đoán quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chiến lược gia Daniel Pavilonis từ RJO Futures nhận định: “Chúng ta có bầu cử Mỹ, khả năng Fed giảm lãi suất và căng thẳng Nga - Ukraine. Có rất nhiều yếu tố khiến vàng tăng giá. Tôi cho rằng kim loại quý này có thể đạt 2.850 USD."

Số liệu công bố ngày 30/10 cho thấy Mỹ tạo ra 233.000 việc làm mới trong tháng 10, vượt dự báo dù có ảnh hưởng từ bão và đình công. GDP Mỹ cũng tăng 2,8% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái.

Fed được kỳ vọng sẽ giảm thêm 0,25% lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Thị trường cũng đang chờ chỉ số Giá chi tiêu Cá nhân (PCE), dự kiến công bố hôm nay, để có thêm thông tin.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết trong quý 3, nhu cầu vàng toàn cầu đã tăng nhờ vào hoạt động đầu tư và giao dịch phi tập trung mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy giá vàng.

Mặc dù giá vàng tăng cao khiến nhu cầu ở nhiều thị trường tiêu dùng giảm, việc Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu đã giúp duy trì nhu cầu vàng trang sức, vàng miếng và vàng xu ở mức cao, ngay cả khi giá vàng lập kỷ lục.

Tâm lý “sợ bỏ lỡ” trong giới đầu tư cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu vàng. Nhiều nhà đầu tư vẫn muốn mua vào khi giá tăng, kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, và coi vàng là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Mỹ và xung đột leo thang tại Trung Đông.

Bà Street dự đoán rằng dòng đầu tư vào vàng sẽ còn tiếp tục, điều này có thể khiến giá và nhu cầu vàng duy trì ở mức cao.

“Chúng ta đã chứng kiến hơn 30 lần giá vàng lập kỷ lục trong năm 2024, và mức giá cao này sẽ là thách thức cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế là yếu tố mà chúng tôi theo dõi, có thể ảnh hưởng đến tình hình,” bà Street lưu ý.

Giá vàng thế giới tăng dù lợi suất trái phiếu vẫn cao. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ trên 4%, gần mức cao nhất trong ba tháng qua. Một số nhà phân tích cho rằng đây không phải là điều bất ngờ vì kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định. Tuy nhiên, Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc., cho rằng nợ công của Mỹ ngày càng tăng có thể gây áp lực lên lợi suất trái phiếu do lo ngại về lạm phát và mất giá của đồng USD.

Không chỉ vàng, mà cả bitcoin cũng đang tăng mạnh, vượt mức 70.000 USD, cho thấy xu hướng tìm đến các tài sản thay thế USD. McIntyre dự đoán rằng lợi suất trái phiếu cao sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán, nhưng vàng có lợi thế hơn so với tiền kỹ thuật số nhờ lịch sử lâu đời là tài sản an toàn.

Giá vàng đã tăng 35% trong năm nay và McIntyre tin rằng còn nhiều tiềm năng tăng giá trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ khoảng 10% tài sản bằng vàng vật chất để phòng ngừa rủi ro và thêm 5% vào cổ phiếu các công ty khai thác kim loại quý để tận dụng sự tăng giá của vàng. Dù chi phí đầu tư vàng có thể cao, McIntyre cho rằng vàng vẫn rẻ hơn so với định giá của các thị trường chứng khoán hiện nay.

Dự báo giá vàng

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, giá vàng liên tục tăng trong thời gian qua chủ yếu do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Khi giá vàng quốc tế vượt qua 2.700 USD/ounce gần đây, giá vàng miếng trong nước cũng tăng mạnh, đạt mức 87-89 triệu đồng/lượng.

Tình hình căng thẳng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt tại Trung Đông và châu Âu, cùng với sự bất ổn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khiến nhà đầu tư vẫn coi vàng là nơi trú ẩn an toàn. Giá vàng toàn cầu có khả năng đạt 2.800 USD/ounce vào cuối năm nay và có thể lập đỉnh ở mức 3.000 USD/ounce trong năm tới.

Dominik Sperzel, Giám đốc Giao dịch tại Heraeus Metals Germany, dự đoán vàng sẽ chạm 3.000 USD vào năm tới do lo ngại về triển vọng kinh tế tại các nước đang phát triển, nhu cầu mua từ các quỹ ETF vàng, và các điều chỉnh sau bầu cử.

Nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025, khi căng thẳng ở Trung Đông vẫn cao và tình hình kinh tế khó khăn tại Nhật Bản có thể mới chỉ bắt đầu. Lạm phát cao cũng có thể tăng trở lại bất kỳ lúc nào, điều này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.