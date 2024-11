Thị trường Giá vàng hôm nay 7/11/2024: Giá vàng thế giới và vàng nhẫn lao dốc sau khi ông Trump thắng cử Giá vàng hôm nay 7/11/2024: Giá vàng thế giới lao dốc về gần 2700 USD/Ounce khi ông Trump thắng cử; kéo theo giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm 150 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/11/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 7/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 87,35 triệu đồng/lượng mua vào và 88,45 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn DOJI giảm 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua -giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 87,5-88,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 7/11/2024 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 7/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 87,000 89,000 AVPL/SJC HCM 87,000 89,000 AVPL/SJC ĐN 87,000 89,000 Nguyên liệu 9999 - HN 87,250 ▼150K 87,650 ▼150K Nguyên liệu 999 - HN 87,150 ▼150K 87,550 ▼50K AVPL/SJC Cần Thơ 87,000 89,000

2. PNJ - Cập nhật: 7/11/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 87.000 ▼400K 88.200 ▼300K TPHCM - SJC 87.000 89.000 Hà Nội - PNJ 87.000 ▼400K 88.200 ▼300K Hà Nội - SJC 87.000 89.000 Đà Nẵng - PNJ 87.000 ▼400K 88.200 ▼300K Đà Nẵng - SJC 87.000 89.000 Miền Tây - PNJ 87.000 ▼400K 88.200 ▼300K Miền Tây - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 87.000 ▼400K 88.200 ▼300K Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 87.000 ▼400K Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 89.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 87.000 ▼400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 86.900 ▼400K 87.700 ▼400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 86.810 ▼400K 87.610 ▼400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 85.920 ▼400K 86.920 ▼400K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 79.930 ▼370K 80.430 ▼370K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 64.530 ▼300K 65.930 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 58.390 ▼270K 59.790 ▼270K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 55.760 ▼260K 57.160 ▼260K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 52.250 ▼240K 53.650 ▼240K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 50.060 ▼230K 51.460 ▼230K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.230 ▼170K 36.630 ▼170K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.640 ▼150K 33.040 ▼150K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.690 ▼130K 29.090 ▼130K

3. SJC - Cập nhật: 7/11/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 87,000 89,000 SJC 5c 87,000 89,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 87,000 89,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 86,400 ▼400K 87,900 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 86,400 ▼400K 88,000 ▼400K Nữ Trang 99.99% 86,300 ▼400K 87,900 ▼400K Nữ Trang 99% 84,732 ▼495K 86,495 ▼396K Nữ Trang 68% 57,223 ▼340K 59,723 ▼340K Nữ Trang 41.7% 34,182 ▼209K 36,682 ▼209K

Giá vàng thế giới hôm nay 7/11/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,669.25 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay giảm 74,86 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.700 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 83,63 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 5,36 triệu đồng/lượng.

Ứng viên Cộng hòa Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thứ 47, khiến đồng USD tăng mạnh và kích hoạt làn sóng bán tháo vàng.

Giá vàng trên thị trường châu Á và châu Âu vào đầu giờ chiều ngày 6/11 (theo giờ Việt Nam) giảm mạnh, mất khoảng 40 USD, có thời điểm xuống gần 2.700 USD/ounce. Trước đó, vào ngày 30/10, giá vàng đạt mức kỷ lục 2.789 USD/ounce (tương đương 86,4 triệu đồng/lượng).

Sự giảm giá của vàng được cho là do đồng USD tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời vàng để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt vào thời điểm trước và sau bầu cử. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 30%, từ mức 2.063 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá vì dòng tiền chuyển hướng tìm đến các tài sản an toàn như USD, trong khi nhiều đồng tiền khác như yen Nhật và NDT đang suy yếu. Giới đầu tư cho rằng dưới thời Tổng thống Donald Trump, các nền kinh tế sẽ phải "dè chừng" hơn với các chính sách của Mỹ.

Mặc dù ông Trump không muốn giữ đồng USD mạnh để có lợi thế trong thương mại quốc tế, ông cũng không muốn Mỹ mất đi vị thế của đồng tiền này.

Trong một bài phát biểu ngày 7/9 tại Wisconsin, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa từ các nước không sử dụng đồng USD nếu ông đắc cử. Đây là biện pháp mới mà ông Trump đưa vào chính sách thuế quan, với mục đích giữ vai trò quan trọng của USD trên thị trường quốc tế, khi nhiều nước bắt đầu dùng các đồng tiền khác trong giao dịch.

Ngoài ra, lo ngại về chi tiêu thâm hụt và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm nhẹ các chính sách nới lỏng cũng làm tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đẩy nhà đầu tư rời xa vàng – một tài sản không sinh lời. Thêm vào đó, tâm lý "ưa rủi ro" trên thị trường, thể hiện qua sự tăng mạnh của các hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ, cho thấy giá vàng đang có xu hướng giảm.

Kết quả bầu cử Mỹ đã giải tỏa một điểm bất ổn lớn cho thị trường, thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro và làm hạn chế sức hút của vàng - một tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, đà giảm giá của vàng vẫn không bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về kế hoạch trả đũa của Iran đối với cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ nước này hôm 26/10.

Về mặt kỹ thuật, vùng 2.725-2.720 USD có thể sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ mạnh ngay lập tức. Nếu giá vàng giảm dưới ngưỡng này, khả năng cao giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn, xuống dưới mức 2.700 USD, đây là giới hạn dưới của kênh xu hướng tăng ngắn hạn từ cuối tháng 7. Nếu phá vỡ ngưỡng này, giá vàng có thể giảm tiếp về ngưỡng hỗ trợ quanh mức 2.675 USD, rồi tiến tới vùng 2.657-2.655 USD.

Ngược lại, vùng 2.748-2.750 USD hiện tại đang là mức kháng cự gần nhất. Nếu giá vượt qua mức này, giá vàng có thể tăng lên ngưỡng kháng cự của kênh xu hướng tăng, hiện đang quanh vùng 2.780-2.785 USD. Mốc 2.800 USD là điểm quan trọng tiếp theo; nếu vượt qua, giá vàng có thể trở lại xu hướng tăng đã được thiết lập trước đó.

Do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn 99,99 trong nước cũng liên tục giảm trong những ngày qua. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn hiện chỉ còn 86,4 triệu đồng/lượng mua vào và 87,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng 600.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

So với mức cao nhất 89,5 triệu đồng/lượng của tuần trước, mỗi lượng vàng nhẫn đã mất hơn 1,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua. Điều này làm giá vàng miếng SJC hiện chênh lệch đáng kể so với giá vàng nhẫn 99,99.

Trước đó, một số phân tích dự đoán nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, sau khi kết quả bầu cử được công bố, giá vàng thế giới lại giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Cuộc bầu cử đã thu hút nhiều sự chú ý hơn quyết định lãi suất của Fed vào thứ Năm. Một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được dự đoán từ trước và không có khả năng tác động lớn đến giá vàng, theo nhận định của Commerzbank AG.

Dự báo giá vàng

Nền kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ mạnh hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, giá dầu có thể giảm vì ông Trump có kế hoạch đẩy mạnh khai thác dầu khí.

Theo các chuyên gia, khi nắm quyền, ông Trump sẽ tiếp tục bơm tiền để thực hiện các chính sách đã cam kết với cử tri. Chính sách của ông bao gồm bảo hộ thương mại, giảm thuế - đặc biệt là cho giới siêu giàu và các tập đoàn lớn. Tiền sẽ được bơm vào nền kinh tế qua các doanh nghiệp. Khi lượng tiền này được bơm vào (kết hợp với lãi suất giảm), giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào năm 2025.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng có thể chịu áp lực bán để giảm rủi ro trước và ngay sau bầu cử Mỹ. Sau đó, thị trường dự kiến sẽ dần ổn định trở lại, có thể trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Khi đó, dòng tiền có thể sẽ dần quay lại với vàng, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều đang giảm lãi suất.