Thị trường Giá vàng hôm nay 8/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giảm thấp nhất 3 tuần qua Giá vàng hôm nay 8/4/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giảm thấp nhất 3 tuần qua do nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn khác. Giá vàng trong nước dự báo xuống dưới mức 100 triệu đồng trong khi vàng thế giới mất mốc 3000 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 8/4/2025, giá vàng trong nước dự báo có thể giảm dưới 100 triệu. Giá vàng trong nước hiện nay đang ở các mức sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 97,1-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết ở ngưỡng 97,1-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 98,7-100,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 97,3-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 97,3-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 96,7-100,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 97,5-100,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Bảng giá vàng hôm nay 8/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 8/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

97,1 100,1

- - Tập đoàn DOJI

97,1

100,1

-

- Mi Hồng

98,7 100,7

-600 -100 PNJ

97,1

100,1

- - Vietinbank Gold

100,1



- Bảo Tín Minh Châu

97,3

100,1

+100 -

Phú Quý 97,3 100,1 - -

1. DOJI - Cập nhật: 8/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 97,100 100,100 AVPL/SJC HCM 97,100 100,100 AVPL/SJC ĐN 97,100 100,100 Nguyên liệu 9999 - HN 96,500 99,200 Nguyên liệu 999 - HN 96,400 99,100

2. PNJ - Cập nhật: 8/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 97.500 100.100 TPHCM - SJC 97.100 100.100 Hà Nội - PNJ 97.500 100.100 Hà Nội - SJC 97.100 100.100 Đà Nẵng - PNJ 97.500 100.100 Đà Nẵng - SJC 97.100 100.100 Miền Tây - PNJ 97.500 100.100 Miền Tây - SJC 97.100 100.100 Giá vàng nữ trang - PNJ 97.500 100.100 Giá vàng nữ trang - SJC 97.100 100.100 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 97.500 Giá vàng nữ trang - SJC 97.100 100.100 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 97.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 97.500 100.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 97.400 99.900 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 96.800 99.300 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 96.600 99.100 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 89.200 91.700 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 72.650 75.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 65.650 68.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 62.650 65.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 58.650 61.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 56.150 58.650 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.250 41.750 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.150 37.650 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.650 33.150

3. SJC - Cập nhật: 8/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 97,100 100,100 Vàng SJC 5 chỉ 97,100 100,120 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 97,100 100,130 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 97,000 100,000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 97,000 100,100 Nữ trang 99,99% 97,000 99,700 Nữ trang 99% 95,712 98,712 Nữ trang 68% 64,952 67,952 Nữ trang 41,7% 38,729 41,729

Giá vàng thế giới hôm nay 8/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3008,95 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 26,97 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại thị trường tự do (25.910 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 94,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 5,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi nhiều nhà đầu tư đổ xô mua các ngoại tệ như Yên Nhật hoặc Franc Thụy Sĩ như một kênh trú ẩn an toàn. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại suy thoái toàn cầu sau khi Mỹ áp thuế mới. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá vàng trong bối cảnh kinh tế nhiều rủi ro.

Giá vàng hôm nay có lúc chạm mức thấp nhất 3 tuần qua. Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ tăng nhẹ 0,5% lên 3.048,90 USD. Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích tại Tradu.com, cho biết: "Vàng giảm do nhà đầu tư chuyển sang tiền mặt và các tài sản an toàn khác như đồng Franc Thụy Sĩ hay Yên Nhật."

Tỷ giá US Dollar Index tăng giá so với các ngoại tệ khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Thị trường chứng khoán cũng lao dốc, với chỉ số S&P 500 đứng trước nguy cơ rơi vào thị trường gấu (giảm 20% so với đỉnh năm).

Giám đốc điều hành JP Morgan cảnh báo thuế quan sẽ đẩy giá cả tăng cao trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, dẫn đến tình trạng vừa lạm phát vừa suy thoái - kịch bản tồi tệ nhất cho nền kinh tế.

Chỉ số đo lường mức độ biến động thị trường (VIX) hiện ở trên 50 điểm, mức chỉ xuất hiện 3 lần trong 20 năm qua - gồm khủng hoảng tài chính 2008-2009 và đại dịch COVID-19 năm 2020. Điều này cho thấy thị trường đang cực kỳ bất ổn.

Theo nhận định, đợt bán tháo lịch sử này có thể đạt đỉnh trong tuần, kéo theo nhiều mặt hàng tìm được đáy giá ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu dự đoán sai và thị trường tiếp tục giảm sâu, nền kinh tế Mỹ và toàn cầu có nguy cơ rơi vào suy thoái.

Dù giảm trong ngắn hạn, nhiều yếu tố vẫn hỗ trợ vàng tăng giá trở lại. Ông Ole Hansen từ Saxo Bank nhận định: "Khi thị trường ổn định, rủi ro suy thoái, đồng đô la yếu hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ giúp vàng phục hồi." Thị trường hiện dự đoán Fed có thể cắt giảm lãi suất tới 120 điểm cơ bản trong năm nay, với 47% khả năng giảm lãi suất vào tháng 5.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc phục hồi 2,2% lên 30,19 USD/ounce sau khi chạm đáy 7 tháng. Giá bạch kim và palladium đều tăng nhẹ lên mức 928,19 USD.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dù có giảm nhẹ. Lực bán dường như đã yếu đi sau những phiên giảm mạnh gần đây. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự ở 3.201,6 USD, trong khi phe bán đang cố gắng kéo giá xuống dưới 2.950 USD. Các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất lần lượt ở 3.032,7 USD và 3.084,4 USD.

Ngân hàng Deutsche Bank mới đây đã điều chỉnh tăng dự báo giá vàng trung bình trong hai năm tới. Theo đó, giá vàng năm 2025 có thể đạt trung bình 3.139 USD/ounce và năm 2026 lên tới 3.700 USD/ounce. Lý do chính được đưa ra là những biến động mạnh về kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu.

Dù vàng có điều chỉnh giảm trong tuần qua, ngân hàng vẫn cho rằng triển vọng tăng giá của vàng còn rất mạnh. Căng thẳng gia tăng từ các chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng nguy cơ suy thoái kinh tế, đang khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải giảm lãi suất ngay từ tháng 5



Deutsche Bank cũng cho biết, tỷ trọng vàng trong hoạt động mua sắm tài sản của các ngân hàng trung ương đã tăng mạnh kể từ năm 2022. Nếu trước đây vàng chỉ chiếm 10% lượng mua vào, thì nay đã tăng lên 24%, vượt xa tỷ lệ mua trái phiếu chính phủ Mỹ (chỉ chiếm khoảng 7–10%).

Theo dự báo, các ngân hàng trung ương sẽ còn tiếp tục mua vàng trong năm nay và năm sau. Tuy nhiên, ngân hàng HSBC lưu ý rằng nếu giá vàng vượt mốc 3.000 USD/ounce, đà mua có thể chững lại. Ngược lại, nếu giá giảm về dưới 2.800 USD/ounce, lực mua có thể sẽ tăng trở lại.

Everett Millman, chuyên gia phân tích thị trường chính tại Gainesville Coins, thì cho rằng đợt tăng giá quá nhanh trong quý đầu năm khiến mốc 3.000 USD khó có thể xem là mức hỗ trợ vững chắc.

Ông dự đoán nếu áp lực bán tiếp tục kéo dài, giá vàng có thể giảm xuống mức 2.900 USD/ounce, thậm chí thấp hơn. Theo Millman, đây là thời điểm nhạy cảm và mang tính quyết định đối với xu hướng sắp tới của thị trường vàng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan với triển vọng giá vàng. John Mills, chiến lược gia của Morningstar, cảnh báo vàng có thể giảm mạnh về mức 1.820 USD/ounce trong vài năm tới, tức là sụt gần 38% so với hiện tại. Theo ông, đợt tăng giá gần đây chủ yếu do tâm lý sợ hãi, và khi kỳ vọng lạm phát dịu xuống, cùng khả năng thương mại quốc tế bình thường hóa, giá vàng hoàn toàn có thể điều chỉnh giảm sâu.