Giá vàng lên hơn 46 triệu đồng/lượng, người dân Nghệ An chen chân mua trong ngày vía Thần Tài

Năm 2020 là năm Canh Tý nên những chú chuột vàng được nhiều người săn đón với giá thành không hề rẻ. Do giá đắt nên nhiều người đã chọn mua các "con chuột vàng" nhỏ, có giá rẻ hơn, dao động từ 3 - 5 triệu đồng. Bà Bùi Thị Hải, phường Hồng Sơn, TP.Vinh chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi mua vàng ngày thần tài để mong gặp nhiều may mắn, tài lộc, tuy nhiên tôi không mua với số lượng lớn, chỉ mua khoảng 2 chỉ lấy may thôi". Ảnh: Quang An