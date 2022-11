Trung vệ Hoàng Văn Khánh chia tay Sông Lam Nghệ An sau 15 năm gắn bó

(Baonghean.vn)- Sau hơn 15 năm gắn bó với Sông Lam Nghệ An, bến đỗ mới của cầu thủ này nhiều khả năng sẽ là Câu lạc bộ Nam Định.

Sáng 21/11, đại diện Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết, đội bóng vừa chia tay trung vệ Hoàng Văn Khánh sau khi cầu thủ này hết hạn hợp đồng. Văn Khánh từng có thời gian hơn 2 năm giữ băng thủ quân, trước khi bàn giao lại cho trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải hồi đầu mùa giải này.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoàng Văn Khánh cho biết, Sông Lam Nghệ An là nhà, nơi cho anh cơ hội được gắn bó với trái bóng và hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

"Sông Lam Nghệ An luôn là gia đình thứ 2, với những người anh em, bạn bè, thầy cô, y bác sĩ, bảo vệ, văn phòng... giúp tôi hoàn thiện bản thân mình. Được chơi cho Sông Lam Nghệ An với tôi là đặc ân, là hạnh phúc, và chắc chắn Sông Lam Nghệ An sẽ luôn trong tim tôi! Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và có lẽ đây là lúc tôi cần tìm kiếm một thử thách mới. Trước mắt tôi sẽ là một chặng đi mới mẻ. Nhưng tôi luôn vững tâm vì dù là trên tư cách người đàn ông hay cầu thủ, thì tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ nhờ những tháng ngày trưởng thành tại Sông Lam Nghệ An", cựu đội trưởng Sông Lam Nghệ An viết.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh (sinh năm 1995, quê huyện Tân Kỳ), vào lò đào tạo Sông Lam Nghệ An từ khi chưa đầy 12 tuổi. Mùa giải 2022, Văn Khánh gặp một số chấn thương ảnh hưởng đến phong độ, chỉ chơi 17 trận. Sau hơn 15 năm gắn bó, bến đỗ mới của cầu thủ này nhiều khả năng sẽ là Câu lạc bộ Nam Định.