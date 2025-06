Thể thao Những bước ngoặt trong hành trình trụ hạng của Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An đã có sự khởi đầu khá chậm chạp và chỉ nhờ sự bứt phá ở giai đoạn sau của mùa giải mới giúp cho đội bóng trụ hạng thành công.

Đầu tiên là trận mở màn gặp SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu đã dự báo 1 mùa giải khó khăn cho Sông Lam Nghệ An. Nội binh trẻ thiếu kinh nghiệm và thiếu chiều sâu. Trong khi chất lượng ngoại binh không quá nổi trội.

Đặc biệt, tân binh Sebastian Zaracho còn phải nhận thẻ đỏ ngày ra mắt khiến cho đội bóng vất vả mới có thể kiếm được 1 điểm ngày ra quân.

Sông Lam Nghệ An đã có những khởi đầu khó khăn ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Những dự báo này hoàn toàn đúng khi 6 trận đấu tiếp theo Sông Lam Nghệ An chỉ biết hòa và thua. Trong đó, trận thua trước Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân nhà là giọt nước làm tràn ly khiến cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn phải rời ghế nóng. Sau 7 trận đấu dưới thời huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, đội bóng chỉ có được 4 trận hòa và 3 trận thua đứng cuối bảng xếp hạng.

Tuy vậy, thời gian tiếp quản không quá dài cũng khiến cho huấn luyện viên Phan Như Thuật chưa thể nhanh chóng cải thiện được thành tích của Sông Lam Nghệ An. Trận thua 0-5 trước Thể Công Viettel ngay trên sân nhà chính là cột mốc quan trọng nhất trong hành trình trụ hạng của đội bóng. Bởi lẽ, sau trận thua này, Ban Lãnh đạo Sông Lam Nghệ An hiểu rằng, cần có sự bổ sung những bản hợp đồng chất lượng mới có thể giúp cho đội nhà thoát khỏi suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Đó là sự xuất hiện của bộ đôi người cũ Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh được mượn từ Thép Xanh Nam Định. Bộ đôi này không chỉ bổ sung chất lượng mà còn bổ sung kinh nghiệm cho đội bóng. Đặc biệt là tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, người được xem là bản hợp đồng tốt nhất của Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây.

Ngay lập tức, những hiệu ứng tích cực đã được tạo ra, đó là trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trước SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia, rồi đến trận hòa đầy quả cảm trước Công an Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy và cả chiến thắng đầu tiên tại V.League trước Becamex Bình Dương. Những thành tích tốt này giúp cho Sông Lam Nghệ An dần cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.



Đội bóng xứ Nghệ đã có những thay đổi hợp lý để cải thiện thành tích. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, sau quãng thời gian tạm nghỉ để cho các Đội tuyển Quốc gia tập trung ở tháng 3, phong độ của Sông Lam Nghệ An có dấu hiệu chùng xuống. Chuỗi thành tích 6 trận liên tiếp không giành chiến thắng đã khiến cho đội bóng lâm nguy. May thay, chiến thắng 1-0 trước đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân khách đã giúp cho Sông Lam Nghệ An giành được những lợi thế trong cuộc đua đầy cam go này. Đây cũng chính là chiến thắng duy nhất của đội bóng trên sân khách tính cho đến thời điểm này ở mùa giải năm nay.

Thật vậy, sân Vinh chính là điểm tựa vững chắc cho Sông Lam Nghệ An trong công cuộc trụ hạng ở mùa giải năm nay. 17/26 điểm của đội bóng giành được trên sân nhà. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng đầy cảm xúc trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu áp chót để chính thức giúp cho đội bóng trụ hạng thành công.

Để trụ hạng thành công và hướng tới 1 vị trí cao tại Cúp Quốc gia. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Có thể nói, Sông Lam Nghệ An đã bước qua 1 mùa giải khó khăn và vất vả. Đội bóng đã thành công trong mục tiêu trụ hạng và đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ còn thành công hơn nếu giành được thành tích tốt hơn tại Cúp Quốc gia nơi họ sẽ được thi đấu trên sân nhà ở tất cả các trận còn lại (nếu giành chiến thắng ở Bán kết).

Hy vọng rằng, với sự thoải mái về mặt tinh thần, Sông Lam Nghệ An sẽ tạo nên những bất ngờ ở trận bán kết Cúp Quốc gia sắp tới./.