Thể thao Những sự trở lại đáng mong chờ của Sông Lam Nghệ An Mặc dù sẽ thiếu vắng Michael Olaha ở trong trận đấu tới do án treo giò nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ đón nhận những tin vui khi đón chào sự trở lại của 3 trụ cột.

Ở trận đấu trước, trung vệ Hoàng Văn Khánh không thể ra sân thi đấu do điều khoản hợp đồng mượn từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Do đó, ở trận đấu tới, sự trở lại của trung vệ sinh năm 1995 này sẽ giúp gia cố cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An.

Sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của Hoàng Văn Khánh kết hợp với sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt của Sebastian Zaracho sẽ tạo nên 1 bức tường để bảo vệ cho khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Việt. Nhất là khi, Hoàng Anh Gia Lai sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng và những bài tấn công vô cùng khó chịu.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh sẽ gia cố cho hàng thủ của Sông Lam Nghệ An ở trong trận cầu sắp tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tương tự Hoàng Văn Khánh, sự trở lại của nhạc trưởng Hồ Khắc Ngọc cũng sẽ là rất quan trọng của đội bóng xứ Nghệ. Tiền vệ sinh năm 1992 này mang đến sự sáng tạo và uyển chuyển cho lối chơi của Sông Lam Nghệ An nhờ các tình huống thoát Pressing và những đường chuyền sáng nước.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh Michael Olaha bị treo giò thì Hồ Khắc Ngọc hoàn toàn có thể dâng cao để thi đấu như 1 tiền vệ công để hỗ trợ cho Benjamin Kuku. Và những tình huống dứt điểm từ tuyến 2 của tiền vệ sinh năm 1992 này sẽ là 1 trong những vũ khí có thể giúp cho đội bóng xứ Nghệ khai thông bế tắc.

Ở mùa giải năm nay, sau 13 trận đấu cho Sông Lam Nghệ An, Hồ Khắc Ngọc đã đóng góp 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đội bóng xứ Nghệ. Do đó, sự trở lại của tiền vệ mang áo số 32 này sẽ đem lại rất nhiều hy vọng cho Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu sống còn sắp tới.

1 sự trở lại khác cũng rất đáng chờ đợi của Sông Lam Nghệ An là cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường, người đã phải vắng mặt ở vòng đấu trước do nhận đủ 3 thẻ vàng. Cầu thủ sinh năm 2003 này sẽ được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Đây là vị trí giúp khai thác tối đa khả năng lên công về thủ rất tốt của Hồ Văn Cường.

Ở mặt trận tấn công, tốc độ, khả năng chạy chỗ tốt và những đường tạt bóng khó chịu của tuyển thủ U23 Việt Nam này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng phố Núi.

Trong khi, với xuất thân từ vị trí hậu vệ cánh phải, Hồ Văn Cường sẽ thường xuyên lui về hỗ trợ cho lão tướng Trần Đình Hoàng để giúp gia cố cho cánh phải của Sông Lam Nghệ An. Nhất là khi, Hoàng Anh Gia Lai sử dụng khá nhiều các tình huống tấn công biên với sự cơ động của Châu Ngọc Quang và Trần Bảo Toàn.

Cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường thi đấu khá ổn định bên hành lang cánh phải của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Vì vậy, sự trở lại của Hồ Văn Cường cũng sẽ là quan trọng không kém sự trở lại của 2 người đàn anh Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh. Cả 3 sẽ giúp cho đội hình của Sông Lam Nghệ An trở nên dày dặn và chất lượng hơn trước trận cầu quan trọng sắp tới gặp Hoàng Anh Gia Lai.

Hy vọng rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được 1 trận đấu xuất sắc để giành trọn 3 điểm, qua đó, bước 1 bước dài trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.