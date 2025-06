Thể thao Sông Lam Nghệ An cần nỗ lực để trụ hạng Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Kết quả đó cũng cho thấy, Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An chưa rút ra được bài học kinh nghiệm từ các mùa giải trước.

Mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An tưởng chừng như đã phải đá trận play off sinh tử. May mắn nhờ trận hòa của Đông Á Thanh Hóa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công.

Đây là mùa giải mà sự khó khăn về tài chính đã khiến cho Sông Lam Nghệ An phải chia tay các trụ cột. Đó là đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Tiến, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và cả hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường... Những cầu thủ này chính là trục xương sống nội binh của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải trước đó.

Raphael Succes ngoại binh thất vọng nhất lịch sử Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mặc dù vậy, Sông Lam Nghệ An chỉ có thể trông chờ các cầu thủ trẻ để khỏa lấp các khoảng trống đó. Hệ quả là sự thiếu kinh nghiệm, sự thiếu chiều sâu đội hình và cả nền tảng thể lực kém đã khiến cho Sông Lam Nghệ An hụt hơi ở những thời điểm quyết định.

Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2023/2024 cũng không đạt yêu cầu. Mario Zebic chỉ thi đấu ở mức tròn vai. Trong khi, Raphael Succes là 1 trong những ngoại binh tệ nhất lịch sử của Sông Lam Nghệ An. May mắn là Michael Olaha đã có 1 mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp để cứu rỗi đội bóng xứ Nghệ khỏi 1 mùa giải đáng thất vọng.

Những tưởng lần "chết hụt" ở mùa giải 2023/2024 này sẽ khiến cho Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An rút kinh nghiệm sâu sắc để có những thay đổi ở trong mùa giải 2024/2025.

Nhưng không! Vẫn là sự chia tay các trụ cột có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tại V.League. Đó là Mai Sỹ Hoàng người đã có 1 mùa giải 2023/2024 rất hay với 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Đó là Đặng Văn Lắm, tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm đó.

Như thường lệ, để thay thế cho những cầu thủ này, Sông Lam Nghệ An đôn các cầu thủ trẻ triển vọng lên đội 1 với hy vọng những tài năng này sẽ "lớn nhanh".

Tuy nhiên, "ai kèm", "ai dẫn dắt" các em để các em nhanh chóng thích nghi với V.League thì đó vẫn là bài toán nan giải. Bởi lẽ, với đội hình đa số các cầu thủ U23 thì Sông Lam Nghệ An chỉ có thể là cầu thủ trẻ kèm và dẫn dắt các cầu thủ trẻ hơn hoặc cầu thủ ít kinh nghiệm kèm và dẫn dắt các cầu thủ ít kinh nghiệm hơn.

Nên nhớ rằng, sự tiến bộ của các cầu thủ như Nguyễn Văn Việt, Hồ Văn Cường hay Nguyễn Quang Vinh là nhờ được thường xuyên thi đấu bên cạnh các người đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh hay Nguyễn Trọng Hoàng.

Cùng với đó là sự yếu kém của các ngoại binh. Đây là vấn đề nan giải của Sông Lam Nghệ An nhiều năm trở lại đây. Mùa giải 2024/2025, rút kinh nghiệm mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An đã sớm chốt các ngoại binh để ổn định đội hình và tránh "vơ bèo vạt tép" giống như trường hợp của Raphael Succes.

Tuy nhiên, chất lượng cũng không được cải thiện là bao. Sebastian Zaracho phải đến giai đoạn 2 mới tìm được tiếng nói chung với các đồng đội nơi hàng phòng ngự, Benjamin Kuku thi đấu ở mức tròn vai. Trong khi, Michael Olaha suy giảm phong độ rõ rệt so với mùa giải năm trước.

Đặc biệt, người hâm mộ đôi phần khó hiểu khi Ban huấn luyện đội bóng Sông Lam Nghệ An không bổ sung ngoại binh cho tuyến giữa, nơi chỉ toàn những cầu thủ trẻ và cần 1 máy quét để duy trì sự cân bằng cho lối chơi.

Cái giá phải trả là Sông Lam Nghệ An rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ và huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn "mất ghế". Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp đội bóng thay tướng giữa dòng. Vẫn là điệp khúc được lặp đi lặp lại: thi đấu không tốt đầu mùa giải, thay tướng, thi đấu khởi sắc cuối mùa và được giữ lại làm huấn luyện viên trưởng mùa giải mới. Đây cũng chính là 1 trong những nguyên nhân khiến cho Sông Lam Nghệ An thi đấu không được tốt trong những năm gần đây.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc giúp cho Sông Lam Nghệ An thi đấu khởi sắc hơn. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trở lại với giai đoạn 2 mùa giải 2024/2025, Ban lãnh đạo của đội bóng Sông Lam Nghệ An đã có những động thái để sửa sai nhằm cứu vãn tình thế. Đó là đem trở lại sân Vinh 2 người cũ Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc.

Đây là những quyết định đúng đắn khi bộ đôi này bổ sung cho chất lượng và kinh nghiệm cho đội hình của Sông Lam Nghệ An. Hàng thủ thi đấu chắc chắn hơn, lối chơi của đội bóng xứ Nghệ thi đấu có nét hơn. Kết quả là thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã thu về 17 điểm sau 14 trận so với 6 điểm sau 10 trận đầu mùa giải.

Tuy vậy, tình thế của Sông Lam Nghệ An vẫn đang rất nguy cấp. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải nỗ lực hết mình ở 2 trận đấu cuối cùng mới có thể trụ hạng thành công.

Nếu trụ hạng thành công, Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An cần có những cuộc cách mạng để tránh cho người hâm mộ phải đau tim như những mùa giải gần đây./.