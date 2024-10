Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 14/10/2024: Giá dầu thế giới giảm nhẹ Giá xăng dầu hôm nay 14/10/2024: Giá dầu thế giới giảm nhẹ, trái với dự đoán về đợt leo thang giá dầu lần thứ 2 trong tháng 10, do tác động bất ổn tình hình chính trị tại Trung Đông

Giá dầu thế giới

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm xuống còn 74,32 USD/thùng vào ngày 14/10, giảm 1,63% so với ngày 11/10. Giá dầu Brent cũng giảm, đạt 77,76 USD/thùng, giảm 1,62% so với ngày 11/10. Các thị trường dầu thô quốc tế ghi nhận sự giảm giá từ 1-1,4 USD/thùng, khoảng 2% so với cuối tuần trước.

Trong tháng 10, giá dầu WTI tăng 7,7% và dầu Brent tăng 6,8% so với tháng trước.

Từ ngày 7-11/10, giá dầu WTI tăng trung bình 1,51 USD/thùng và giá dầu Brent tăng 1,22 USD/thùng. Có thời điểm trong tuần, giá dầu Brent tăng vượt 79,3 USD/thùng, tăng hơn 1,7 USD/thùng.

Mặc dù căng thẳng ở Trung Đông đang tăng cao, khả năng giá dầu trở lại mức 120 USD/thùng là không cao do nguồn cung dồi dào và nhu cầu không mạnh.

Người tiêu dùng lo ngại về giá dầu, đặc biệt là với tình hình xung đột giữa Israel và Hamas. Một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, nơi sản xuất một phần ba lượng dầu thô thế giới, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá khứ, xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm giá dầu tăng vọt, nhưng hiện tại, nguồn cung dầu dồi dào giúp thị trường ít bị ảnh hưởng bởi những biến động. Tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay khác xa so với năm 2022, khi nhu cầu dầu tăng cao sau các đợt phong tỏa do Covid-19.

OPEC+ không thành công trong việc giữ giá dầu ở mức cao bằng cách hạn chế nguồn cung, và Arab Saudi cũng đã từ bỏ mục tiêu giá dầu 100 USD/thùng. OPEC+ có khả năng tăng sản lượng dầu nhờ công suất dự phòng, và Libya đã khôi phục sản lượng dầu của mình.

Dù nguồn cung dồi dào giúp giảm thiểu rủi ro từ các sốc địa chính trị, nhưng không phải là hoàn toàn. Các hành động quân sự như Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13/10 cụ thể như sau:

Xăng E5 RON 92 không quá 19.846 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.061 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.500 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.911 đồng/kg.

Tình hình tăng giá dầu toàn cầu có thể gây khó khăn cho Việt Nam, một quốc gia chủ yếu nhập khẩu dầu. Sự tăng giá của xăng dầu có thể dẫn đến lạm phát và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của quốc gia.

Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương nhận định rằng giá dầu cao sẽ làm tăng giá vận tải và ảnh hưởng đến giá của nhiều mặt hàng khác, bao gồm cả lương thực. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể phải đối mặt với thách thức trong việc kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù có những lo ngại, nhưng hiện tại, lạm phát đang được kiểm soát tốt, giúp giảm thiểu rủi ro từ việc tăng giá xăng dầu. Ngân hàng Nhà nước có thêm không gian để điều chỉnh chính sách tiền tệ phản ứng với các biến động mới.

Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát đang được kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. CPI tháng 9 tăng 2,63%, thấp hơn so với các năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,88%, có thể đạt mục tiêu lạm phát của Quốc hội là 4%-4,5%.

Dù đang đối mặt với áp lực tỉ giá, Việt Nam đã vượt qua được nhờ chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt, không để giá xăng dầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế.