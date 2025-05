Thể thao Giải chạy 'Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc' chính thức bắt đầu Sáng 4/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, hơn 2.000 vận động viên đã chính thức xuất phát tham gia Giải chạy "Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc".

Đây là sự kiện thể thao trọng điểm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025, hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) và 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) .

Các vận động viên xuất phát. Ảnh: Minh Quân

Giải chạy do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, với 3 cự ly thi đấu: 5 km, 10 km và bán marathon 21 km. Các vận động viên xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chạy qua các tuyến phố chính của thành phố Vinh như Trường Thi, Lê Nin và Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Các vận động viên tranh tài dưới sự cổ vũ của các tình nguyện viên. Ảnh: Minh Quân

Thời gian xuất phát bắt đầu từ 4h sáng đến 8h30' cùng ngày, nhằm đảm bảo điều kiện thời tiết thuận lợi và an toàn cho các vận động viên. Lễ trao giải diễn ra từ 9h đến 12h tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Giải chạy có sự tham gia của nhiều vận động viên nổi tiếng trong giới thể thao phong trào như Lê Văn Hương, Lò Văn Hồng, Đào Duy Thạch, Hoàng Thị Ngọc Anh và Doãn Thị Oanh..., cùng sự góp mặt của các cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An.

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho giải chạy, từ 3h30' đến 8h30' sáng 4/5, lực lượng chức năng đã triển khai phương án cấm và phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình tổ chức giải, đồng thời, bố trí các trạm y tế lưu động, xe cứu thương và lực lượng hỗ trợ dọc theo cung đường chạy .

Các vận động viên tranh thủ tiếp nước trên đường chạy. Ảnh: Minh Quân

Giải chạy "Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc" không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa, mà còn là dịp để người dân và lực lượng Công an nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm với an ninh Tổ quốc và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.